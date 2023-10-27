وفاة موظف بمنظمة دولية بسجون الحوثيين وأسرته ترفض استلام جثمانه

وقالت مصادر من أسرة الضحية، إن الشاب"هشام الحكيمي" مسؤول الأمن في مكتب منظمة"سيف ذا شيلدرن" باليمن، توفي في سجن تابع لجهاز الأمن والمخابرات التابع لميليشيا الحوثي بصنعاء.

ونقل موقع"المصدر أونلاين" الإخباري اليمني، عن المصادر، أن ميليشيا الحوثي اتصلت مساء أمس الثلاثاء، بأسرة الحكيمي لتسلم جثمانه، وأخبرتهم أنه توفي داخل السجن، دون مزيد من التفاصيل حول أسباب وفاته. ووفقا للمصادر، فقد رفضت أسرة الحكيمي تسلم جثمانه، وتطالب بتشريحه لمعرفة أسباب الوفاة،"خاصة وأنهم منعوا من زيارته أو توكيل محام للدفاع عنه منذ اعتقاله".

وكانت ميليشيا الحوثي اختطفت الحكيمي من أحد شوارع صنعاء قبل 50 يوماً، وأودعته أحد سجونها في صنعاء، ومنعت أسرته من الوصول إليه ومعرفة سبب اختطافه.جدد مجلس الوزراء اليمني، اليوم الثلاثاء، تمسك الدولة والحكومة بخيار السلام العادل والتعاطي الجاد مع كافة المبادرات...وبحسب المصادر، فقد كان أصدقاء للحكيمي طلبوا من أسرته"عدم الحديث عن اعتقاله لضمان سرعة الإفراج عنه كما يحصل غالبا مع المعتقلين". headtopics.com

يذكر أن منظمات حقوقية يمنية سجلت عشرات الضحايا ممن قضوا في سجون الميليشيا، ترجع هذه المنظمات أسباب وفاتهم إلى التعذيب الذي يتعرضون له في تلك السجون.

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