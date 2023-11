وفاة جواهر الكويتية بعد معاناة مع المرض | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدولية

وشهدت جواهر خلال الفترة الماضية تدهورًا كبيرًا في حالتها الصحية خاصة بعد خضوعها لعملية جراحية في أحد مستشفيات العاصمة الإنجليزية لندن، وبعد عودتها إلى الكويت تعرضت لنزيف حاد في المعدة، وفقدت الكثير من وزنها وأصبح الوضع أكثر تعقيدًا حتى لفظت أنفساها الأخيرة.

وتزوجت الفنانة جواهر الكويتية مرتين، وأسفرت الزيجتين عن أربعة أطفال هم مريم ويعقوب ومنى وابنتها الصغرى إيلان، ورفضت جواهر الإفصاح عن أي معلومات متعلقة بأزواجها، واقتصرت تصريحاتها بأنها ارتبطت في سن صغيرة بعد علاقة حبّ، لافتة إلى أنها لا ترفض الارتباط مرةً أخرى، ولكنها كرست حياتها في فترة ما بعد انفصالها لأعمالها الفنية ولعائلتها الصغيرة.

ومن أبرز أعمال جواهر الكويتية في الدراما التلفزيونية “الليالي الحارقة” عام 1997، “عندما يحترق الثلج” عام 1998، “بيت تسونا سمرة” عام 1998، “اثنان في سلسلة الطريق” عام 1999، “البشر والبشر” عام 2002، “مشاعر غريبة” عام 2005، “ليلة العيد” عام 2010، “الشحرورة” عام 2011، “خط الحب المستحيل” عام 2012، “امرأة تبحث عن الاستغفار” عام 2013، “جار القمر” عام 2013 وغيرها من الأعمال.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ALMOWATENNET »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALMOWATENNET: تحذير من قطرة مرطبة للعين بعد تفشي عدوى قاتلة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةتحذير من قطرة مرطبة للعين بعد تفشي عدوى قاتلة من جهتها، حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) من العشرات من منتجات قطرة العين الأخرى التي لا تستلزم وصفة

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: جريان وادي الرمة بعد الأمطار الغزيرة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةجريان وادي الرمة بعد الأمطار الغزيرة شهد وادي الرمة جريان المياه فيه بشكل شديد، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: حساب المواطن: ترقبوا نتائج الأهلية للدفعة 72 | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةحساب المواطن: ترقبوا نتائج الأهلية للدفعة 72 كشف حساب المواطن عن قرب صدور نتائج الأهلية لدورة نوفمبر الجاري، مشيرًا إلى أنه يتم الإعلان بشكل دوري عن نتائج

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: السومة يهنئ السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةالسومة يهنئ السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 حرص مهاجم الأهلي السابق والعربي القطري الحالي، السوري عمر السومة على تهنئة السعودية، لاستضافة نهائيات بطولة كأس

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: أسعار الذهب في السعودية اليوم عيار 24 بـ238.24 | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةأسعار الذهب في السعودية اليوم عيار 24 بـ238.24 شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم تراجعًا ملحوظًا تحت تأثير تراجع المخاوف من إطالة أمد المواجهات العسكرية في

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: وفاة الفنانة الكويتية جواهر بعد صراع مع مرض السرطانوفاة الفنانة الكويتية جواهر بعد صراع مع مرض السرطان

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕