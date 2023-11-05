وفاة شخصين وإنقاذ العديد في جزر الكناري

وأشار الحرس المدني الإسباني، إن شخصين آخرين لقيا حتفهما في وقت لاحق في المستشفى، لافتًا إلى أن هناك نساء وأطفالا بين من أنقذوا.وصلوا إلى جزر الكناري في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام.جهود التصدي للهجرة غير الشرعية هذا ويقترب هذا العدد من الرقم القياسي لعام 2006 بأكمله، والذي بلغ 31678 مهاجرًا وصلوا إلى جزر الكناري.

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RTARABIC: 4 قتلى مع وصول مئات المهاجرين غير الشرعيين إلى جزر الكناري الإسبانيةأعلنت الطوارئ الإسبانية اليوم السبت مقتل 4 مهاجرين كانوا ضمن أكثر من 700 مهاجر تم إنقاذهم ليل الجمعة السبت من على متن 4 قوارب قبالة جزيرة إل هييرو الإسبانية في أرخبيل الكناري.

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RTARABIC: مباحثات عربية أمريكية.. خلافات حول وقف إسرائيل حربها في غزةاجتماع بين وزراء خارجية عرب مع نظيرهم الأمريكي في العاصمة الأردنية لإسماعه رسالة قوية تتمحور حول الحرب في غزة في محاولة منهم للتوصل لوقف المأساة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه هناك.

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ARABİ21NEWS: إطلاق نار يستهدف قوة عسكرية وجرحى في غزةتعرضت قوة تابعة للجيش لإطلاق نار في قلقيلية وأصيب العديد من الجنود، في حين يعاني المستشفيات في غزة من نقص الإمكانيات الطبية وتوفي العديد من الجرحى.

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AAWSAT_NEWS: اعتقال شخصين في لندن و9 بفرانكفورت خلال مظاهرات مؤيدة لفلسطيناعتقلت الشرطة البريطانية شخصين خلال اعتصام في محطة «كينغز كروس» في لندن بعدما تم حظر مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين.

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RTARABIC: جنرال أمريكي يشتكي من الطيارين الروس والصينيينقال مارك كيلي، وهو جنرال في سلاح الجو الأمريكي، إن العديد من الطيارين الروس والصينيين 'يتصدون' للطائرات الحربية الأمريكية في مناطق ساخنة مختلفة بغرض التدريب.

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ALYAUM: 'اليوم' ترصد إقبال أهالي جدة على الشواطئ مع اعتدال الطقستشهد مناطق في المملكة أجواء معتدلة مع توقعات هطول أمطار في العديد من المناطق من ضمنها جدة، التي شهدت تحسناً كبيراً مع تراجع درجات الحرارة.

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