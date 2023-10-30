وظائف إدارية بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض عن طرح وظائف إدارية شاغرة في مجال (التدقيق الإداري) لحملة البكالوريوس فأعلى في مختلف التخصصات الإدارية على النحو التالي:– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير في إدارة المستشفيات أو الأعمال أو ما يعادلهم من جامعة معتمدة.– العمل كقائد فريق لزيارة أقسام المستشفى المختلفة للتحقق من امتثالها للسياسات والإجراءات.– إعداد تقارير بجميع أداء التدقيق الإداري والقضايا التي تم إنجازها والتوصيات.

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض عن طرح وظائف إدارية شاغرة في مجال (التدقيق الإداري) لحملة البكالوريوس فأعلى في مختلف التخصصات الإدارية على النحو التالي:– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير في إدارة المستشفيات أو الأعمال أو ما يعادلهم من جامعة معتمدة.– العمل كقائد فريق لزيارة أقسام المستشفى المختلفة للتحقق من امتثالها للسياسات والإجراءات.– إعداد تقارير بجميع أداء التدقيق الإداري والقضايا التي تم إنجازها والتوصيات.– مراجعة العقود والاتفاقيات الموقعة من جهة المستشفى للتأكد من دقتها ومطابقتها.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: almowatennet »

وظائف إدارية وتقنية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةوظائف إدارية وتقنية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالرياض عن طرح عدد من الوظائف (الإدارية والتقنية) لحملة البكالوريوس اقرأ أكثر ⮕

بنك الخليج يعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةبنك الخليج يعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات أعلن بنك الخليج الدولي (GIB)، عبر موقعه الرسمي (بوابة التوظيف)، فتح التقديم لشغل وظائف قانونية وإدارية وتقنية اقرأ أكثر ⮕

وظائف شاغرة بفروع الهيئة العامة للموانئ | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةوظائف شاغرة بفروع الهيئة العامة للموانئ أعلنت الهيئة العامة للموانئ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة اقرأ أكثر ⮕

وظائف شاغرة بمحطة بوابة البحر الأحمر | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةوظائف شاغرة بمحطة بوابة البحر الأحمر أعلنت شركة محطة بوابة البحر الأحمر، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات اقرأ أكثر ⮕

وظائف شاغرة في صندوق التنمية الصناعية | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةوظائف شاغرة في صندوق التنمية الصناعية أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي “الصندوق الصناعي”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة اقرأ أكثر ⮕

وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةوظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات اقرأ أكثر ⮕