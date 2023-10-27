وظائف شاغرة في مجموعة التركي القابضة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدولية

أعلنت مجموعة التركي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الخبر، والرياض.

– مشرف إدارة المرافق (الخبر): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة المرافق، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.وأوضحت مجموعة التركي القابضة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 نوفمبر 2023م.

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