وصول طائرة الإخلاء الطبي للتوأم السيامي النيجيري إلى الرياض اليوم

وقد ذكر أن الفريق الجراحي المختص تمكّن من فصل التوأمين السياميين التنزانيين "حسن وحسين"، خلال عملية جراحية معقدة استغرقت 16 ساعة، نُفذت بـ9 مراحل، في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال في مدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-. شارك في الجراحة 35 من الاستشاريين والمختصين بأقسام التخدير وجراحة الأطفال وجراحة المسالك البولية للأطفال والتجميل والعظام، إضافة إلى الكوادر التمريضية والفنية.

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