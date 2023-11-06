وصول غواصة أمريكية من طراز أوهايو إلى المنطقة

وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي في منشور على منصة"إكس":"في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وصلت غواصة من طراز أوهايو إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية"، دون مزيد من التفاصيل. ومنذ عملية"طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى الآن أرسلت الولايات المتحدة حاملتي طائرات"جيرالد فورد" و"دوايت أيزنهاور" إلى المنطقة.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: AA_ARABİC »

:

ALARABİYA: القيادة الأميركية: وصول غواصة متطورة لمنطقة عملياتنا بالشرق الأوسطأعلنت القيادة المركزية الأميركية، اليوم الأحد، وصول غواصة متطورة إلى منطقة عملياتها في الشرق الأوسط.وكتبت في منصة 'إكس'، 'في 5 نوفمبر 2023، وصلت غواصة من ط

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر »

RTARABIC: القيادة المركزية الأمريكية تعلن وصول غواصة نووية إلى منطقة الشرق الأوسطأعلنت القيادة المركزية الأمريكية مساء الأحد أن الغواصة النووية من طراز 'أوهايو' وصلت إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية بالشرق الأوسط.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر »

RTARABIC: 'أسوشيتد برس': مصر وقطر تقترحان على إسرائيل إعلان هدنة إنسانية يومية في غزةأفادت وكالة 'أسوشيتد برس' بأن مصر وقطر اقترحتا على إسرائيل إعلان هدنة إنسانية يومية من 6 إلى 12 ساعة لضمان وصول المساعدات إلى قطاع غزة وإجلاء المدنيين المتضررين.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر »

RTARABIC: وزير دفاع السويد: سلمنا 8 مدافع ذاتية الحركة من طراز آرتشر إلى أوكرانياقال وزير الدفاع السويدي بول يونسون، في مقابلة إذاعية، إن بلاده سلمت أوكرانيا بطاريات مدفعية ذاتية الحركة من طراز آرتشر( Archer) سويدية الصنع.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر »

RTARABIC: حاكم مقاطعة زابوروجيه: تدمير 5 دبابات 'ليوبارد' خلال 10 أيامأفاد حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، بأن القوات الروسية دمرت ما يصل إلى 5 دبابات ألمانية من طراز 'ليوبارد' في اتجاه زابوروجيه خلال الأيام العشرة الماضية.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر »

ALARABİYA: بلينكن: نعمل على عدم اتساع رقعة الصراع من غزة للمنطقةأكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، أن واشنطن تعمل على عدم اتساع رقعة الصراع من غزة إلى المنطقة.كما قال في مؤتمر صحفي من بغداد 'لا نريد

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر »