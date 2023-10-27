وسط دعوات المعتمرين.. أمطار الخير تهطل على المسجد الحرام (صور)

توضيح مهم من مطار الملك عبد العزيز بشأن الخدمات المقدمة من مراكز "عناية"5 توابل "لا غنى عنها" للتحكم في الشهية وتنظيم مستوى السكر في الدمهطلت أمطار غزيرة على المسجد الحرام اليوم الجمعة، وسط أجواء إيمانية تضرع خلالها المعتمرون والطائفون بالدعاء إلى الله، حيث يستحب الدعاء في هكذا أجواء.ونشر الحساب الرسمي للهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين عبر منصة"إكس"، صورًا تظهر هطول الأمطار الغزيرة في صحن الطواف بالمسج الحرام.

وأرفق الصور بالدعاء:"اللهمّ كما غسلت هذه الأرض بهذا المطر فاغسل قلوبنا ونقّنا من الخطايا والذنوب والآثام كما يُنقّى الثوب الأبيض من الدنس". اللهمّ كما غسلت هذه الأرض بهذا المطر فاغسل قلوبنا ونقّنا من الخطايا والذنوب والآثام كما يُنقّى الثوب الأبيض من الدنس.هطلت أمطار غزيرة على المسجد الحرام اليوم الجمعة، وسط أجواء إيمانية تضرع خلالها المعتمرون والطائفون بالدعاء إلى الله، حيث يستحب الدعاء في هكذا أجواء.ونشر الحساب الرسمي للهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين عبر منصة"إكس"، صورًا تظهر هطول الأمطار الغزيرة في صحن الطواف بالمسج الحرام.

وأرفق الصور بالدعاء:"اللهمّ كما غسلت هذه الأرض بهذا المطر فاغسل قلوبنا ونقّنا من الخطايا والذنوب والآثام كما يُنقّى الثوب الأبيض من الدنس". اللهمّ كما غسلت هذه الأرض بهذا المطر فاغسل قلوبنا ونقّنا من الخطايا والذنوب والآثام كما يُنقّى الثوب الأبيض من الدنس.أمة نبيها "الصادق الأمين".. فيديو يوثق مشاهد نادرة قضت على السرقة في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب headtopics.com

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