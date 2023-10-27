وسط قصف غير مسبوق.. غزة 'معزولة عن العالم' بعد انقطاع الاتصالات والإنترنت

أكدت وسائل إعلام فلسطينية انقطاع الإنترنت بشكل كامل في قطاع غزة، على حين يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه الجوي والبحري والبري نحو جميع مناطق القطاع بشكل مكثّف و"غير مسبوق".وذكرت قناة الأقصى الفلسطينية، أن"جيش الاحتلال يكثف قصفه الجوي والبحري والبري نحو جميع مناطق غزة بشكل غير مسبوق".

وردّاً على"اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية"طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن قلقها بشأن استقلال القضاء بإسرائيل والخطط الرامية إلى السماح بعقوبة الإعدام ضد أسرى فلسطينيين.

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قصف عنيف وغير مسبوق على غزة وانقطاع الاتصالات والإنترنتصحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة. اقرأ أكثر ⮕