وسط حرب غزة.. مؤتمر للسلام مرتقب بمبادرة إسبانية

وقال سانشيز بمؤتمر صحافي في بروكسل، إن إسبانيا ضغطت خلال اجتماع للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27 لكي يطالب التكتل بوقف فوري لإطلاق النار، لكن بعض الدول عارضت الصياغة، وفق رويترز.كما أضاف أنه بدلاً من ذلك، اتفقت الدول الأعضاء على الدعوة إلى"هدنة إنسانية" وفتح ممرات المساعدات للمدنيين في غزة، كوسيلة للتوصل إلى توافق في الآراء.

كذلك أردف أنه في مقابل هذه التسوية، قبل الاتحاد اقتراح مؤتمر مدريد للسلام، والذي يتضمن مسعى جديداً لإحياء حل الدولتين.والمتواصل منذ السابع من أكتوبر إثر هجوم حماس المباغت، أسفر عن مقتل أكثر من 7 آلاف قتيل، معظمهم من المدنيين.كذلك يقبع القطاع تحت حصار مطبق، بعد أن قطعت إسرائيل الكهرباء ومياه الشرب، ومنعت دخول السلع الغذائية أو المستلزمات الطبية من المعابر على حدودها.

بينما دخلت عشرات الشاحنات إلى غزة خلال الفترة الماضية، إلا أن الأمم المتحدة أكدت أنها لا تكفي ليوم واحد حتى.فيما تلعب قطر منذ سنوات دوراً في الوساطة مع حركة حماس، كشف مسؤول أميركي كبير، جديدا في هذا الملف.وقال اليوم الجمعة، إن الدوحة أبلغت الولايات المتحدة ...في حادثة طريفة رغم بشاعتها، ألقت الأجهزة الأمنية في ليبيا القبض على شخص يمتهن السطو بقوة السلاح وسلب أغراض الناس الشخصية باستخدام بندقية بلاستيكية ... headtopics.com

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