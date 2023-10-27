وسط حرب غزة.. مؤتمر للسلام مرتقب باقتراح إسباني

وقال سانشيز بمؤتمر صحافي في بروكسل، إن إسبانيا ضغطت خلال اجتماع للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27 لكي يطالب التكتل بوقف فوري لإطلاق النار، لكن بعض الدول عارضت الصياغة، وفق رويترز.حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجدداً من اتساع رقعة الصراع واشتعال المنطقة، داعياً إلى"هدنة إنسانية" في غزة لحماية...كما أضاف أنه بدلاً من ذلك، اتفقت الدول الأعضاء على الدعوة إلى"هدنة إنسانية" وفتح ممرات المساعدات للمدنيين في غزة، كوسيلة للتوصل إلى توافق في الآراء.

كذلك أردف أنه في مقابل هذه التسوية، قبل الاتحاد اقتراح مؤتمر مدريد للسلام، والذي يتضمن مسعى جديداً لإحياء حل الدولتين.والمتواصل منذ السابع من أكتوبر إثر هجوم حماس المباغت، أسفر عن مقتل أكثر من 7 آلاف قتيل، معظمهم من المدنيين.

فيما قتل بالجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص معظمهم قضوا في اليوم الأول من الهجوم، حسب السلطات الإسرائيلية.كذلك يقبع القطاع تحت حصار مطبق، بعد أن قطعت إسرائيل الكهرباء ومياه الشرب، ومنعت دخول السلع الغذائية أو المستلزمات الطبية من المعابر على حدودها. headtopics.com

بينما دخلت عشرات الشاحنات إلى غزة خلال الفترة الماضية، إلا أن الأمم المتحدة أكدت أنها لا تكفي ليوم واحد حتى.

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