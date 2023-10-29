وسط الحمام

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: aleqtisadiah »

المعتمرون تحت زخات المطر.. مشاهد إيمانية من المسجد الحرامتحت زخات المطر، شهد الحرم المكي مشاهد إيمانية تلفها الروحانية والسكينة في البيت العتيق، خلال هطول الأمطار على المسجد الحرام وسط أداء المعتمرين مناسكهم، وسط اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإيراني يبدأ مناورات برية «سنوية»بدأت القوات البرية في الجيش الإيراني، اليوم (الجمعة)، مناورات ضخمة في وسط البلاد تستمر يومين. اقرأ أكثر ⮕

'الصحة العالمية': المرضى بغزة قضوا الليل في 'الظلام والخوف'وسط القصف الإسرائيلي المكثف.. - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

أسرى 7 أكتوبر.. مصر تجري اتصالات وإسرائيل تحت ضغوط وحماس مستعدة لصفقةيشهد ملف الأسرى الذين احتجزتهم حماس في عملية 7 أكتوبر تطورات متسارعة، وسط اتصالات مصرية مكثفة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، واتصالات مماثلة اقرأ أكثر ⮕

مع تصعيد لهجة أردوغان تجاه إسرائيل.. ترقُّب لرد واشنطنوسط ردود الفعل الحادة المتبادلة بين تركيا وإسرائيل في الساعات الأخيرة بشأن التطورات في قطاع غزة، هناك ترقّب لانعكاس ذلك على العلاقات بين أنقرة وواشنطن، الحليفة الكبرى لتل أبيب. اقرأ أكثر ⮕

رالي وسط اوروبا: نوفيل يحرز المركز الاول وروفانبيرا يتفظ باللقب العالمياحتفظ سائق تويوتا الفنلندي كالي روفانبيرا بلقب بطولة العالم للراليات عقب إنهائه رالي وسط أوروبا، المرحلة قبل الاخيرة، في المركز الثاني خلف سائق هيونداي البلجيكي تييري نوفيل الأحد في مدينة باساو الألمانية. اقرأ أكثر ⮕