وست هام يطيح بأرسنال من دور 16 بكأس الرابطة الإنجليزية

وهز كودي جاكبو وداروين نونيز الشباك ليقودا ليفربول، أنجح فرق المسابقة بتسعة ألقاب، للفوز 2-1 على بورنموث. وهذا هو الهدف الثالث الذي يسجله نونيز في آخر ثلاث مباريات مع ليفربول.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ALYAUM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AAWSAT_NEWS: وست هام يطيح بأرسنال من دور 16 بكأس الرابطة الإنجليزيةودع أرسنال كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم بخسارته 3-1 أمام وست هام يونايتد في دور الستة عشر، اليوم الأربعاء، بفضل هدفي محمد قدوس وجارود بوين وهدف عكسي سجله بن وايت مدافع أرسنال في مرماه عن طريق الخطأ.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: كأس الرابطة.. وست هام يقصي أرسنال من الدور الرابع وتأهل ليفربول وتشيلسيألحق وست هام يونايتد خسارة مذلة بأرسنال وأقصاه من الدور الرابع لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية في كرة القدم وذلك بنتيجة 1-3 يوم الأربعاء في لندن.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

FRANCE24_AR: كأس الرابطة: وست هام يقصي أرسنال من الدور الرابع وتأهل ليفربول وتشلسيألحق وست هام يونايتد خسارة مذلّة بأرسنال وأقصاه من الدور الرابع لمسابقة كأس رابطة الاندية الانكليزية في كرة القدم وذلك بنتيجة 1-3 الاربعاء في لندن.

مصدر: France24_ar | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: ليفربول يواجه وست هام وتشيلسي ضد نيوكاسل في دور الثمانية لكأس الرابطةسيستضيف ليفربول الفائز بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم تسع مرات وست هام يونايتد في دور الثمانية.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: حكام مباريات اليوم في دور الـ16 بكأس الملك | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةحكام مباريات اليوم في دور الـ16 بكأس الملك أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: أرتيتا: رايس سيحظى بالترحيب من جماهير وست هاميعتقد ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي لكرة القدم أن عودة ديكلان رايس المحتملة لوست هام ستكون «جميلة».

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕