وزير الدفاع ونظيره الأمريكي يستعرضان الشراكات الاستراتيجية الدفاعية بين البلدين

رصدت قناة"القاهرة الإخبارية"، على الهواء مباشرة مرور سيارات إسعاف من مصر لغزة لنقل عدد من الجرحي الفلسطينيين، وذلك عبر معبر رفح...أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية اليوم، عن انقطاع كامل لجميع خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة. وأوضحت الشركة في بيان نقلته...رافق رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الدعوات لوقف إطلاق النار وتعهد مرة أخرى بسحق قدرة الحركة المسلحة على حكم غزة أو تهديد...

خالد بن سلمان يستعرض مع نظيره الأمريكي الشراكات الدفاعية بين البلدين التقى وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، اليوم الأربعاء، وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

وزير الدفاع يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي واستعرضا العلاقات الإستراتيجية الراسخة بين البلدين

مصدر: sabqorg | اقرأ أكثر ⮕

البيت الأبيض: واشنطن والرياض تناقشان خطر توسيع الصراع في الشرق الأوسط صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية الأمريكي جون كيربي، أن مستشار الأمن القومي جيك ساليفان يناقش خطر توسيع رقعة الصراع في الشرق الأوسط مع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان آل سعود.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

وزير الدفاع الأمريكي: روسيا ستنجح في أوكرانيا إذا أوقفنا دعمها

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

وزير الدفاع يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع نظيره الأمريكي التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

البيت الأبيض يعلن لقاء بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني لإجراء محادثات 'بناءة' أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جون بيير الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي جو بايدن من المتوقع أن يلتقي نظيره الصيني شي جينبينغ الشهر المقبل في الولايات المتحدة. وذكرت المتحدثة أن اللقاء سيعقد على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبك) في مدينة سان فرانسيسكو.

مصدر: France24_ar | اقرأ أكثر ⮕