وزير الخارجية يثمن تأييد أيرلندا قرار وقف فوري لإطلاق النار في غزة

فاجأ الجميع.. الداخلية الكويتية تتخذ قرارا بشأن إلغاء إقامة العمالة المنزليةأجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع في إيرلندا مايكل مارتن.وثمن سموه خلال الاتصال، تأييد إيرلندا لقرار الأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة بتاريخ"27 أكتوبر 2023م"، الذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصر.

وتطرق الحديث إلى ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي على تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار، والدفع بكافة الجهود نحو حقن الدماء وحماية المدنيين العزل، ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية. أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع في إيرلندا مايكل مارتن.وثمن سموه خلال الاتصال، تأييد إيرلندا لقرار الأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة بتاريخ"27 أكتوبر 2023م"، الذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصر.كما ناقش الوزيران، تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، حيث أكد سموه على أهمية أن يكون للمجتمع الدولي موقفاً واضحاً حيال هذه التطورات.

وتطرق الحديث إلى ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي على تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار، والدفع بكافة الجهود نحو حقن الدماء وحماية المدنيين العزل، ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية.

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وزير الخارجية يثمن تأييد فرنسا للقرار الأممي الهادف لوقف إطلاق النار في غزةأجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزيرة خارجية فرنسا كاثرين كولونا. وفي بداية الاتصال، ثمن وزير الخارجية تأييد فرنسا لقرار الأمم المتحدة الصادر يوم... اقرأ أكثر ⮕

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