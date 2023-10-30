وزير الصحة يزور جناح مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية في ملتقى الصحة العالمي بالرياض

تفضل معالي وزير الصحة م. فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، بزيارة لجناح مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية في ملتقى الصحة العالمي بالرياض، وكان في استقباله الأستاذ فيصل النصار الرئيس التنفيذي والأستاذ هشام الحبيب الرئيس التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال ، وعدداً من قيادات المجموعة . .

أيضاً تم استعراض تجربة المجموعة في تطبيق المنتجات التقنية والأنظمة الذكية، التي ساهمت في تحسين جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية، وتعزيز ممارسات الصحة الرقمية، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية للمملكة 2030 ..

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سبل يشارك في ملتقى الصحة العالمي بالرياضسبل يشارك في ملتقى الصحة العالمي بالرياض اقرأ أكثر ⮕

ارتفاع أرباح 'سليمان الحبيب' 29.5% إلى 544.8 مليون ريال بالربع الثالثارتفع صافي أرباح مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية- 'سليمان الحبيب' بنسبة 29.5% في الربع الثالث من 2023، إلى نحو 544.77 مليون ريال، بعد الزكاة وا اقرأ أكثر ⮕

وزير الصحة يدشن منصة «نفيس» على هامش ملتقى الصحة العالميوزير الصحة يدشن منصة «نفيس» على هامش ملتقى الصحة العالمي اقرأ أكثر ⮕

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وزير الصحة: 330 مليار ريال حجم فرص الاستثمار في القطاع الصحي حتى 2030تحت شعار 'استثمر في الصحة' افتتح وزير الصحة فهد الجلاجل، اليوم الأحد، ملتقى الصحة العالمي والمعرض المصاحب له، المقام خلال الفترة من 29 حتى 31 أكتوبر الجاري. اقرأ أكثر ⮕

توقيع اتفاقية أولية لتوطين الأنسولين في السعوديةشهد ملتقى الصحة العالمي اليوم، توقيع اتفاقية أولية لتوطين الأنسولين في المملكة، تحت رعاية وزير الصحة فهد الجلاجل، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير الصناعة والثروة المعدنية... اقرأ أكثر ⮕