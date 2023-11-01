وزير الدفاع يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي جهود تهدئة أوضاع المنطقة

كما ناقش الجانبان أوجه التعاون بين بلديهما الصديقين، بما يُسهم في تحقيق رؤيتهما لدعم الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً. حضر اللقاء سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

كما حضره من الجانب الأمريكي منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي بريت ماكغورك، والمبعوث الخاص لليمن تيم ليندركينغ، ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى هينري ووستر، ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شبه الجزيرة العربية دانييل بنايم، ونائب كبير موظفي وزارة الخارجية توم سوليفان.

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