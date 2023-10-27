وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأردني سبل وقف التصعيد وإيصال المساعدات الإغاثية إلى غزة

وبحث الوزيران في إطار عملية التشاور والتنسيق الثنائي المستمر، أهمية حشد الدعم لمشروع القرار الذي قدمه الأردن للجمعية العامة للأمم المتحدة حول ضرورة حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.

كما ناقش الوزيران، تكثيف التواصل مع المجتمع الدولي للضغط باتجاه الوقف الفوري للتصعيد العسكري، وحماية المدنيين، وتمكين إيصال المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية، بالإضافة إلى إيجاد حلٍ عادل وشامل ومنصف يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.

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وزير الخارجية يبحث حماية المدنيين في غزة مع نظيره الأردنيتلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي. اقرأ أكثر ⮕

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السعودية والأردن يبحثان حشد الدعم لقرار حماية المدنيين بغزةبحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، أهمية حشد الدعم لمشروع القرار الذي قدمه الأردن للجمعية العامة للأمم المتحدة. اقرأ أكثر ⮕

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