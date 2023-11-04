وزير الخارجية الأمريكي يؤكد على أهمية استخدام النفوذ لردع الدول والجهات غير الحكومية

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، السبت، إنه ونظراءه العرب في عمان: "اتفقوا جميعا على أهمية استخدام نفوذنا وقدراتنا لردع أي دولة أو جهة غير حكومية، من فتح جبهة أخرى في هذا الصراع". وأوضح بلينكن خلال مؤتمر صحفي في عمان مع نظيريه المصري والأردني: "طوال هذا الصراع، لعبت الدول في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه دورًا أساسيًا في منع انتشاره".

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ALYAUM: وزير الخارجية لنظيره الأمريكي: المملكة ترفض التهجير القسري لسكان غزةالتقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وذلك على هامش الاجتماع العربي الأمريكي.

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OKAZ_ONLINE: وزير الخارجية لبلينكن: المملكة ترفض التهجير واستهداف المدنيين في غزةالتقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله في العاصمة الأردنية عمّان اليوم (السبت) وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وذلك على هامش الاجتماع العربي الأمريكي.

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RTARABIC: إعلام إسرائيلي: بلينكن يجتمع في الأردن مع وزراء خارجية الدول العربية الحليفةذكرت 'تايمز أوف إسرائيل' أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ينظم أثناء وجوده بالعاصمة الأردنية يوم السبت 4 نوفمبر، اجتماعا لوزراء خارجية الدول العربية الحليفة، بخصوص قطاع غزة.

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RTARABIC: 'أكسيوس': بلينكن أخبر الإسرائيليين أن هدنة إنسانية ستمنحهم وقتا للهجوم البري على غزةقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين للإسرائيليين إن 'الموافقة على هدنة إنسانية ستساعد إسرائيل على كسب المزيد من الوقت لهجومها البري على قطاع غزة'، وفق ما ذكره موقع 'أكسيوس'.

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AA_ARABIC: تونس تدعو المجتمع الدولي لوقف 'الاعتداء الصارخ' على الشعب الفلسطينيفي لقاء جمع وزير الخارجية نبيل عمار بعدد من سفراء الدول الفرنكوفونية المعتمدين بتونس - Anadolu Ajansı

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AA_ARABIC: عمان.. بدء اجتماع 'بلينكن' مع عدد من نظرائه العربوزير الخارجية الأمريكي يلتقي نظراءه السعودي والقطري والإماراتي والمصري بالإضافة إلى مسؤول فلسطيني - Anadolu Ajansı

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