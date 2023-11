وزير الدفاع السعودي يبحث مع بلينكن تهدئة الأوضاع بالمنطقة

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اليوم أن وزيرا دفاع أميركا والسعودية اتفقا على العمل لمنع التصعيد في المنطقة.

AAWSAT_NEWS: بلينكن يدعم «هدنة إنسانية» في غزةشدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في جلسة استماع في مجلس الشيوخ، مع وزير الدفاع لويد أوستن، على ضرورة السماح بدخول الغذاء والمياه والدواء إلى غزة.

AA_ARABIC: فيدان يبحث الأوضاع بفلسطين مع نظيره السعودي ومفوض الأونرواخلال اتصالين منفصلين.. - Anadolu Ajansı

ALYAUM: وزير الخارجية يبحث هاتفيًا مع نظيره الروسي التطورات الخطيرة في غزةوزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الروسي التطورات الخطيرة في غزة

CNNARABIC: ماذا دار في لقاء مستشار الأمن القومي الأمريكي مع الأمير خالد بن سلمان في البيت الأبيض؟التقى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الاثنين، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في البيت الأبيض.

ALYAUM: وزير الدفاع يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع نظيره الأمريكيالتقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

OKAZ_ONLINE: وزير الدفاع يبحث مع نظيره الأمريكي العلاقات الثنائية وتطورات المنطقةاستقبل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في مقر وزارة الدفاع بالعاصمة الأمريكية واشنطن اليوم (الأربعاء)، وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، في إطار زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

