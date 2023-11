وزير دفاع إسرائيل: «حماس» أمام خيارين إما الموت أو الاستسلام

حذرت تركيا وإيران من اتساع نطاق الحرب في المنطقة في ظل مواصلة إسرائيل هجماتها على قطاع غزة، وانتقدتا موقف الغرب بشأن وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية وأيّدتا عقد مؤتمر دولي أو إقليمي في أسرع وقت ممكن للخروج من الوضع الراهن.

وأضاف فيدان، أن بلاده تريد إعلان وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، وأن يتم تشجيع قيام السلام العادل والدائم ليس فقط على أساس حل الدولتين، بل ينبغي أن تشارك الدول الإقليمية في ضمان تنفيذ هذا الحل، مشيراً إلى نظام الضامنين الذي اقترحته بلاده، لكنه لم يكشف عن فحواه.

وأضاف فيدان: «نعتقد أن المؤتمر الدولي للسلام سيكون المنصة الأنسب لهذا العمل، ومشاوراتنا حول مكان وكيفية عقد المؤتمر مستمرة مع أصدقائنا المعنيين». وقال عبداللهيان: إن إسرائيل ترتكب جرائم حرب ومجازر ضد الأطفال والنساء في غزة، منذ 26 يوماً، وإن الاتصالات مستمرة من أجل عقد اجتماع على نحو سريع بشأن غزة والضغط لفتح ممرات إنسانية وإرسال مساعدات للفلسطينيين.

ودعا عبداللهيان إلى «مقاطعة المنتجات الإسرائيلية»، عادّاً أن عليها «ألا تتردد» في قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل. وقال عبداللهيان خلال زيارة له إلى إسطنبول، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء «إرنا» الرسمية بالفارسية: «واجبنا الأول في الدول الإسلامية والعربية مقاطعة المنتجات الإسرائيلية»، مضيفاً «لا يجب أن يكون هناك تردد في وضع حد للعلاقات الدبلوماسية مع هذا النظام المجرم».

وأشار رحمن وهو خبير في شؤون حقوق الإنسان مفوّض من مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إلى أنّ ما تقوم به الجمهورية الإسلامية هو ردّ فعل على فقدان المصداقية بعد الاحتجاجات الحاشدة التي نظّمت على خلفية وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) 2022 بعد أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران بدعوى سوء الحجاب.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: AAWSAT_NEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RTARABIC: وزير الدفاع الإسرائيلي يعلق على خطاب نصر الله المرتقب ويقول: أمام حماس إما الموت أو الاستسلامأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الأربعاء، أن هذه الحرب ثمنها باهظ، مشيرا إلى أنهم في ذروة الحرب وتدور معارك ضارية في قطاع غزة.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: نتنياهو.. تيمنا بالولايات المتحدة لن نوافق على وقف إطلاق النار في غزة!قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لن توافق على وقف إطلاق النار في غزة، لأن ذلك سيعني خسارة إسرائيل أمام حركة 'حماس'.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

SKYNEWSARABIA: بلينكن في جولة شرق أوسطية جديدة.. والبداية من إسرائيليتوجّه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل الجمعة في إطار جولة شرق أوسطية جديدة مع دخول الحرب بين إسرائيل وحركة حماس يومها الخامس والعشرين، وفق ما أعلن الثلاثاء متحدّث باسمه.

مصدر: skynewsarabia | اقرأ أكثر ⮕

ALWATANSA: نتنياهو يرفض وقف النار والطائرات الحربية تقصف المنطقة المغلقةرافق رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الدعوات لوقف إطلاق النار وتعهد مرة أخرى بسحق قدرة الحركة المسلحة على حكم غزة أو تهديد إسرائيل، مهاجمة القوات البرية الإسرائيلية مقاتلي حماس...

مصدر: AlwatanSA | اقرأ أكثر ⮕

SKYNEWSARABIA: بلجيكا.. نقابات ترفض التعامل مع شحنات أسلحة ترسل لإسرائيلدعت نقابات عمال النقل البلجيكية يوم الثلاثاء أعضاءها إلى رفض تحميل أو تفريغ شحنات الأسلحة التي تُرسل إلى إسرائيل لمحاربة حركة حماس الفلسطينية.

مصدر: skynewsarabia | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: بلينكن تزامنا مع 'مجزرة' جباليا: الولايات المتحدة تدعم استمرار هجوم إسرائيل على قطاع غزةقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تزامنا مع 'مجزرة' جباليا إن الولايات المتحدة تؤيد إسرائيل في مواصلة الهجوم على قطاع غزة 'حتى تتوقف حركة حماس الفلسطينية عن تشكيل تهديد'.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕