وزير الرياضة يفوز بمقعد في مجلس الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات

ويأتي فوز وزير الرياضة بهذا المقعد، تجسيداً للمكانة الكبيرة التي وصل إليها القطاع الرياضي حالياً على المستوى الدولي، من خلال وجود عددٍ من القيادات المميزة في مناصب رياضية دولية مختلفة، وهو ما يؤكد النقلة النوعية الاستثنائية التي يعيشها القطاع، ووصوله إلى مستويات عالمية ريادية.

ALYAUM: وزير الرياضة يفوز بمقعد بالمجلس التأسيسي لوكالة مكافحة المنشطات (WADA)فاز صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية بمقعد في المجلس التأسيسي للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA)، بغالبية الأصوات عن قارة آسيا، ولمدة عامين، خلال الفترة من 2024م إلى 2026م، وذلك بحسب القرار الصادر من الوكالة اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023م.

