وزير الدفاع الأمريكي يستقبل سمو وزير الدفاع ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

وفور وصول سموه لمقر وزارة الدفاع الأمريكية أجريت لسموه مراسم استقبال رسمية، استُعرض فيها حرس الشرف، وعزف خلالها السلام الوطني للبلدين، ثم دوّن سموه في سجل الزيارات الرسمية كلمة بهذه المناسبة. بعد ذلك، عقد سمو وزير الدفاع ومعالي وزير الدفاع الأمريكي جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، والتأكيد على الشراكة الإستراتيجية بينهما في المجال العسكري والدفاعي، وسُبل تعزيزها وتطويرها، ودور البلدين الريادي إقليميًا ودوليًا في تحقيق السلم والأمن الدوليين.

كما بحث سمو وزير الدفاع ومعالي وزير الدفاع الأمريكي آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها، وفق رؤية البلدين المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، والملحق العسكري في سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن وأوتاوا العميد الطيران الركن سلمان بن عوض الحربي.

كما حضره من الجانب الأمريكي معالي رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الأول تشارلز براون، ومعالي كبير المساعدين العسكريين لوزير الدفاع الفريق رونالد كلارك، ومساعد وزير الدفاع الخاص للسياسات براين سيغرافيس، ومديرة مكتب وزير الدفاع كيلي ماغسامين، والملحق العسكري بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة العميد ريتشارد كويرك.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: AL_JAZIRAH »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALMOWATENNET: خالد بن سلمان يستعرض مع نظيره الأمريكي الشراكات الدفاعية بين البلدين | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبارخالد بن سلمان يستعرض مع نظيره الأمريكي الشراكات الدفاعية بين البلدين التقى وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، اليوم الأربعاء، وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: وزير الدفاع يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع نظيره الأمريكيالتقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: وزير الدفاع الأمريكي: روسيا ستنجح في أوكرانيا إذا أوقفنا دعمهاوزير الدفاع الأمريكي: روسيا ستنجح في أوكرانيا إذا أوقفنا دعمها

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: بلينكن يدعم «هدنة إنسانية» في غزةشدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في جلسة استماع في مجلس الشيوخ، مع وزير الدفاع لويد أوستن، على ضرورة السماح بدخول الغذاء والمياه والدواء إلى غزة.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: وزير الدفاع السعودي يصل إلى واشنطن في زيارة رسميةوصل وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، إلى واشنطن، في زيارةٍ رسمية، يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين لبحث علاقات البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

OKAZ_ONLINE: بتوجيه من ولي العهد.. وزير الدفاع يصل إلى واشنطن في زيارة رسميةبتوجيه من ولي العهد.. وزير الدفاع يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية

مصدر: OKAZ_online | اقرأ أكثر ⮕