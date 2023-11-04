وزير الخارجية الأردني يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مشترك جمعه مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، والمصري سامح شكري "نرفض توصيف الحرب على قطاع غزة بأنها دفاعا عن النفس" مضيفًا أنه يطالب "بوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الحرب". ودخلت الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة بأعقاب الهجوم الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية "حماس" داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي يومها الـ28، صباح السبت.

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ALYAUM: المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة يطالب بوقف فوري لإطلاق النارالمندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة يطالب بوقف فوري لإطلاق النار

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FRANCE24_AR: فرنسا: ألفا متظاهر في باريس يطالبون بوقف 'فوري' لإطلاق النار في غزةتظاهر نحو ألفي شخص مساء الخميس في باريس للمطالبة بإنهاء 'المجزرة في غزة' وبـ'وقف فوري لإطلاق النار'، في تجمع سمحت بها السلطات وخرج بدعوة من نواب من حزب فرنسا الأبية (يسار متطرف) وتجمعات سياسية ونقابية. ومن المقرر خروج تظاهرات أخرى باسم 'مسيرات ضد الحرب'، السبت في باريس ومدن أخرى في فرنسا، تنظمها منظمات يسارية.

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ALYAUM: العاهل الأردني يلتقي وزراء الخارجية المشاركين في اجتماع غزة الوزاريالعاهل الأردني يلتقي وزراء الخارجية المشاركين في اجتماع غزة الوزاري

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AAWSAT_NEWS: الأردن سيؤكد لبلينكن ضرورة إنهاء إسرائيل الحرب على غزة فوراًيعتزم وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إبلاغ نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، في عمان، يوم السبت، أن على إسرائيل إنهاء حربها على غزة.

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RTARABIC: شكري يتوجه إلى الأردن للمشاركة في اجتماع وزاري عربي حول غزة ولقاء بلينكنقالت مراسلة RT في مصر يوم الجمعة إن وزير الخارجية المصري سامح شكري، سيتوجه إلى الأردن يوم السبت للمشاركة في اجتماع وزاري عربي حول الوضع في قطاع غزة ولقاء وزير الخارجية الأمريكي.

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RTARABIC: اعتقال 50 شخصا توجهوا إلى مجلس الشيوخ الأمريكي للمطالبة بوقف القتال في غزةقالت صحيفة 'واشنطن بوست' نقلا عن الشرطة، إنه تم اعتقال أكثر من 50 ناشطا في واشنطن بعد توجههم إلى مكاتب أعضاء مجلس الشيوخ للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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