وزير الدفاع السعودي يبحث بواشنطن 'تهدئة الأوضاع بالمنطقة'

جاء ذلك خلال لقاءين لابن سلمان في واشنطن مع نظيره لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، بحسب تغريدات للوزير السعودي عبر حسابه على منصة"إكس" الخميس. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على الأحياء السكنية في غزة أحدثت دمارا هائلا، وقتل خلالها أكثر من 8796 فلسطينيا، بينهم 3648 طفلا، وأصاب 22219، كما قتل 130 فلسطينيا واعتقل نحو 2000 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

وقال ابن سلمان الخميس:"استعرضت مع وزير الخارجية الأمريكي العلاقات الإستراتيجية الوثيقة بين بلدينا الصديقين وسبل تعزيزها، وبحثنا الجهود الرامية لتهدئة الأوضاع في المنطقة". ومساء الأربعاء، أفاد الوزير السعودي بأنه التقى أوستن وبحث معه"المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، ورؤية بلدينا في حفظ الأمن ودعم الاستقرار".وأكد خلال اللقاء"ضرورة وقف فوري لإطلاق النار بغزة وحماية المدنيين والسماح بدخول المساعدات الإنسانية واستئناف مسار السلام"، بحسب تغريدة سابقة.

وفي 30 أكتوبر، أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأن وزير الدفاع بدأ زيارة لواشنطن بتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان"لبحث العلاقات الدولية وقضايا إقليمية ودولية".

