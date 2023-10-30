وزير خارجية أذربيجان: مستعدون لإحلال السلام جنوب القوقاز

- لا اجتماعات مُخطط لها حاليا بين أرمينيا وأذربيجان، لكن عرضنا للسلام لا يزال قائماقال وزير خارجية أذربيجان جيهون بيراموف، إن بلاده مستعدة لاتخاذ الخطوات اللازمة لإحلال السلام في جنوب القوقاز، وإنها تنتظر من أرمينيا القيام بالشيء نفسه.

وأضاف بيراموف:"المشكلة في جنوب القوقاز ليست مسألة تتعلق بأذربيجان فقط، علما أن أذربيجان مستعدة لاتخاذ الخطوات اللازمة في سبيل إحلال السلام، لكنها تنتظر في الوقت نفسه أن يضطلع الجانب الأرميني أيضا بمسؤولياته تجاه إحلال السلام".

وأوضح أن"المواقف العدائية التي انتهجتها أرمينيا، وسياسات الاحتلال لأراض أذربيجانية والتي استمرت لسنوات، حالت دون إحراز تقدم في عملية السلام". وفي 19 سبتمبر/ أيلول 2023، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، في بيان، إطلاق عملية ضد الإرهاب،"بهدف إرساء النظام الدستوري في إقليم قره باغ". headtopics.com

وعن اللقاءات المُحتملة بين الجانبين، قال بيراموف:"لا توجد حاليا اجتماعات مُخطط لها بين أرمينيا وأذربيجان، لكن عرضنا للسلام لا يزال قائما".وأشار إلى أنه"عقد لقاء غير رسمي مع وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان، في اجتماع منصة التعاون الإقليمي لإقامة السلام الدائم والاستقرار جنوب القوقاز"، الذي عقد بصيغة 3 + 3 في العاصمة الإيرانية طهران.وعن فرص المفاوضات، قال:"يمكن تحقيق نتائج إيجابية للغاية في وقت قصير، في ظل وجود فرص جديدة تخدم مصالح البلدين".

وأضاف:"تم تشكيل لجنة ثلاثية برئاسة نواب رئيس الوزراء (في البلدان الثلاثة) لضمان فتح ممرات النقل بالمنطقة، لكن أرمينيا عمدت ولمدة 3 سنوات على التهرب من تنفيذ التزاماتها إزاء تنفيذ هذا المشروع". وأوضح:"يبدو أن أرمينيا لم تكن تأخذ هذا الأمر على محمل الجد، لكن مؤخرا وبعد التوصل إلى اتفاق بشأن الممر (الواصل بين المحافظات الغربية لأذربيجان وجمهورية نخجوان ذاتية الحكم) الذي يمر عبر إيران، بدأنا نسمع تصريحات إيجابية من قبل أرمينيا، لكنها تبقى مجرد تصريحات ما لم تقترن بخطوات حقيقية على الأرض". headtopics.com

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