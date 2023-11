وزير الدفاع الإسرائيلي يدعو لتحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية

دعت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أمس (الأربعاء)، مجدداً إلى وقف إطلاق النار في غزة في ضوء ارتفاع عدد الضحايا المدنيين.قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن إسرائيل ليس لها الحق في الدفاع عن النفس في الصراع الحالي لأنها «دولة احتلال».أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أنّ أكثر من 20 ألف جريح ما زالوا في قطاع غزة بعدما تمّ الأربعاء إخراج أول دفعة من الجرحى والمرضى من القطاع الفلسطيني إلى مصر.https://aawsat.

قالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي الكابتن إيلا، اليوم الأربعاء، إن الجيش قصف بنية تحتية ومواقع إطلاق قذائف مضادة للدروع تابعة لـ«حزب الله» داخل الأراضي اللبنانية، وفق ما أفادت به «وكالة أنباء العالم العربي».

وأضاف غالانت بمؤتمر صحافي عقد في تل أبيب: «العدو أمام خيارين، الموت أو الاستسلام من دون شروط، ليس هناك خيار ثالث». حذرت تركيا وإيران من اتساع نطاق الحرب في المنطقة في ظل مواصلة إسرائيل هجماتها على قطاع غزة، وانتقدتا موقف الغرب بشأن وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية وأيّدتا عقد مؤتمر دولي أو إقليمي في أسرع وقت ممكن للخروج من الوضع الراهن.

وأضاف فيدان، أن بلاده تريد إعلان وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، وأن يتم تشجيع قيام السلام العادل والدائم ليس فقط على أساس حل الدولتين، بل ينبغي أن تشارك الدول الإقليمية في ضمان تنفيذ هذا الحل، مشيراً إلى نظام الضامنين الذي اقترحته بلاده، لكنه لم يكشف عن فحواه.

وأضاف فيدان: «نعتقد أن المؤتمر الدولي للسلام سيكون المنصة الأنسب لهذا العمل، ومشاوراتنا حول مكان وكيفية عقد المؤتمر مستمرة مع أصدقائنا المعنيين».

