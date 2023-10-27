وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً من معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي.

وبحث الوزيران في إطار عملية التشاور والتنسيق الثنائي المستمر، أهمية حشد الدعم لمشروع القرار الذي قدمه الأردن للجمعية العامة للأمم المتحدة حول ضرورة حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.

كما ناقش الوزيران، تكثيف التواصل مع المجتمع الدولي للضغط باتجاه الوقف الفوري للتصعيد العسكري، وحماية المدنيين، وتمكين إيصال المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية، بالإضافة إلى إيجاد حلٍ عادل وشامل ومنصف يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق. headtopics.com

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