وزير الخارجية يثمّن تأييد إيرلندا لقرار وقف فوري لإطلاق النار في غزة

أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع في إيرلندا مايكل مارتن..

وثمّن خلال الاتصال، تأييد إيرلندا لقرار الأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة بتاريخ (27 أكتوبر 2023م)، الذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصر..كما ناقش الوزيران تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، حيث أكد سموه أهمية أن يكون للمجتمع الدولي موقف واضح حيال هذه التطورات، وأن يعمل على تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار، والدفع بكل الجهود نحو حقن الدماء وحماية المدنيين العُزّل، ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية.

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وزير الخارجية يثمن تأييد أيرلندا قرار وقف فوري لإطلاق النار في غزةصحيفة تواصل الالكترونية صحيفة إخبارية شاملة لأخبار المملكة السعودية والعالم العربي والإسلامي والأخبار العالمية اقتصادية واجتماعية وسياسية اقرأ أكثر ⮕

غوتيريش: فاجأني التصعيد الإسرائيلي.. وأدعو لهدنة إنسانيةقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، إنه فوجئ بتصعيد إسرائيل للقصف على غزة، وكرر دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية من اقرأ أكثر ⮕

«الأمم المتحدة» تفقد الاتصال بموظفيها في غزةجدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم (السبت) دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية من أجل توصيل المساعدات، مؤكداً أنه فوجئ بتصعيد إسرائيل القصف على غزة. اقرأ أكثر ⮕

'يونيسف' تدعو إلى 'وقف فوري' لإطلاق النار في غزةحسب المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة 'يونيسف' كاثرين راسل.. - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

فيصل بن فرحان يؤكد أهمية وقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةفيصل بن فرحان يؤكد أهمية وقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية اقرأ أكثر ⮕

وزير الخارجية يثمن تأييد فرنسا للقرار الأممي الهادف لوقف إطلاق النار في غزةأجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزيرة خارجية فرنسا كاثرين كولونا. وفي بداية الاتصال، ثمن وزير الخارجية تأييد فرنسا لقرار الأمم المتحدة الصادر يوم... اقرأ أكثر ⮕