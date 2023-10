وزير الخارجية الأردني: 'إسرائيل بدأت الحرب البرية على غزة'

وأضاف في مشاركة له عبر موقع إكس، أن"التصويت ضد القرار العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعني الموافقة على هذه الحرب التي لا معنى لها، وهذا القتل الذي لا معنى له.في المقابل قال المتحدث باسم قوات الاحتلال،"إن العمليات الموسعة الجارية في غزة الآن، ليست الغزو البري الرسمي".بدوره قال وزير الخارجية البريطاني: إن"إسرائيل توسع حملتها ضد حماس، وأولويتنا سلامة المواطنين البريطانيين بغزة والمنطقة".

Israel just launched a ground war on Gaza. Outcome will be a humanitarian catastrophe of epic proportions for years to come.

