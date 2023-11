وزيرا دفاع السعودية وأميركا يبحثان التطورات الإقليمية والدولية

كما حضره من الجانب الأميركي الفريق أول تشارلز براون رئيس هيئة الأركان المشتركة، والفريق رونالد كلارك كبير المساعدين العسكريين لوزير الدفاع، وبراين سيغرافيس مساعد وزير الدفاع الخاص للسياسات، وكيلي ماغسامين مديرة مكتب وزير الدفاع، والعميد ريتشارد كويرك الملحق العسكري بسفارة الولايات المتحدة في الرياض.وصل وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، إلى واشنطن، في زيارةٍ رسمية، يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين لبحث علاقات البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية.

وأكد رئيس الإمارات والملك عبد الله الثاني أن الحزمة المتنوعة من مشروعات التعاون التي أعلنتها البلدان خلال الزيارة تحقق نقلة نوعية كبرى في الشراكة التنموية الطموحة بين الإمارات والأردن بما يعود بالخير والنماء على البلدين.

وتضم المذكرة اتفاقية مشروع مشترك مع شركة «تطوير العقبة» لإنشاء نظام مجتمع الموانئ للإشراف على اتصالات الموانئ، واتفاقية مشروع سكة الحديد العابرة للحدود، وتطوير محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في وادي الزرقاء.

وكانت المرأة خسرت مقعدين كانت تحتلهما في مجلس الشورى، حيث أسفرت نتائج انتخابات المجلس الأحد الماضي عن فوز 90 عضواً من الذكور، بينما لم تحظَ أي امرأة بمقعد في مجلس الشورى. وبيّن النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عمان أن أهم الاختصاصات التي يمارسها مجلس الدولة تتمثل في إقرار أو تعديل مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، واقتراح مشروعات القوانين وإحالتها إلى الحكومة لدراستها، ومناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة وإبداء التوصيات بشأنها وإعادتها إلى مجلس الوزراء، ودراسة ومناقشة الموضوعات المتصلة بتنفيذ الخطط التنموية، وتقديم مقترحات بشأنها إلى الحكومة.

https://aawsat.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: AAWSAT_NEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AAWSAT_NEWS: وزير الدفاع السعودي يصل إلى واشنطن في زيارة رسميةوصل وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، إلى واشنطن، في زيارةٍ رسمية، يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين لبحث علاقات البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: انطلاق مؤتمر إعمار مناطق ليبيا المنكوبة بحضور أوروبي «محدود»حضر المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، برفقة حماد وبحضور وفود الدول المشاركة في المؤتمر من كبرى الشركات الإقليمية والدولية.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

AA_ARABIC: الشيخ تميم وعبد اللهيان يبحثان التطورات في فلسطينخلال لقاء جمع أمير قطر ووزير الخارجية الإيراني بالعاصمة الدوحة... - Anadolu Ajansı

مصدر: aa_arabic | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: وزير الدفاع يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع نظيره الأمريكيالتقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: السومة يهنئ السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةالسومة يهنئ السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 حرص مهاجم الأهلي السابق والعربي القطري الحالي، السوري عمر السومة على تهنئة السعودية، لاستضافة نهائيات بطولة كأس

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: أسعار الذهب في السعودية اليوم عيار 24 بـ238.24 | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةأسعار الذهب في السعودية اليوم عيار 24 بـ238.24 شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم تراجعًا ملحوظًا تحت تأثير تراجع المخاوف من إطالة أمد المواجهات العسكرية في

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕