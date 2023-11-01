وزيرا دفاع السعودية وأميركا يبحثان التطورات الإقليمية والدولية

كما حضره من الجانب الأميركي الفريق أول تشارلز براون رئيس هيئة الأركان المشتركة، والفريق رونالد كلارك كبير المساعدين العسكريين لوزير الدفاع، وبراين سيغرافيس مساعد وزير الدفاع الخاص للسياسات، وكيلي ماغسامين مديرة مكتب وزير الدفاع، والعميد ريتشارد كويرك الملحق العسكري بسفارة الولايات المتحدة في الرياض.وصل وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، إلى واشنطن، في زيارةٍ رسمية، يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين لبحث علاقات البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية.
وأكد رئيس الإمارات والملك عبد الله الثاني أن الحزمة المتنوعة من مشروعات التعاون التي أعلنتها البلدان خلال الزيارة تحقق نقلة نوعية كبرى في الشراكة التنموية الطموحة بين الإمارات والأردن بما يعود بالخير والنماء على البلدين.
وتضم المذكرة اتفاقية مشروع مشترك مع شركة «تطوير العقبة» لإنشاء نظام مجتمع الموانئ للإشراف على اتصالات الموانئ، واتفاقية مشروع سكة الحديد العابرة للحدود، وتطوير محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في وادي الزرقاء.
وكانت المرأة خسرت مقعدين كانت تحتلهما في مجلس الشورى، حيث أسفرت نتائج انتخابات المجلس الأحد الماضي عن فوز 90 عضواً من الذكور، بينما لم تحظَ أي امرأة بمقعد في مجلس الشورى. وبيّن النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عمان أن أهم الاختصاصات التي يمارسها مجلس الدولة تتمثل في إقرار أو تعديل مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، واقتراح مشروعات القوانين وإحالتها إلى الحكومة لدراستها، ومناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة وإبداء التوصيات بشأنها وإعادتها إلى مجلس الوزراء، ودراسة ومناقشة الموضوعات المتصلة بتنفيذ الخطط التنموية، وتقديم مقترحات بشأنها إلى الحكومة.
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