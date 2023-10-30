وزير مصري يهاجم إسرائيل ومنظمات حقوق الإنسان: 'ألا تعدون الفلسطينيين بشرا؟'

وكتب على "فيسبوك": الفلسطينيون يواجهون الموت بصدور عارية وبطون جائعة وبيوت مدمرة... أين ما كان يسمى بمؤسسات حقوق الإنسان، ألا تعدون الفلسطينيين بشرا؟

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 312 عسكريا، فيما أسرت"حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.أفادت القناة 14 الإسرائيلية اليوم الأحد بوقوع حدث أمني خطير في منطقة ايرز، حيث تم سماع تبادل لإطلاق كثيف للنار.نشر"حزب الله" اللبناني فيديو مدته 12 ثانية، ظهر فيه الأمين العام للحزب حسن نصر الله يمر أمام عدسات الكاميرا دون ظهور وجهه، وفي الخلفية علم الحزب.

تداولت صفحات إخبارية اليوم الاثنين مقطع فيديو يظهر وصول الدبابات الإسرائيلية إلى شارع صلاح الدين في غزة.رد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، على تغريدة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الساخرة حول القواعد العسكرية الأمريكية المحيطة إيران.دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق داخل مستوطنات غلاف غزة، إثر إطلاق الفصائل الفلسطينية رشقات صاروخية نحو مستوطنات بئيري وزيكيم ونتيف هعسرا ونيريم والعين الثالثة. headtopics.com

كشف مهاجم نوتنغهام الحالي وليفربول السابق، النيجيري تايو أونيي، أن نجم"الريدز" الحالي المصري محمد صلاح، كان سببا أساسيا في رحيله عن صفوف الفريق الأحمر في العام 2021.إطلاق قذائف من لبنان تجاه الجليل الأعلى شمال إسرائيل.. (فيديو+صور)

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري اليوم الأحد بيانا فنّد فيه شائعة ظهور موجات وبائية جديدة في البلاد خلال الفترة المقبلة.آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /29.10.2023/ أعلنت كتائب القسام في لبنان مساء اليوم الأحد أنها"قصفت مغتصبة"نهاريا" شمال فلسطين المحتلة بـ16 صاروخا ردا على جرائم الاحتلال بحق أهلنا في غزة".أكد الكاتب بمجلة"فوربس" ديفيد إكس أن الطائرات المسيرة الروسية تشكل تهديدا كبيرا للدبابات العاملة في صفوف قوات كييف إبان تحركها نهارا خارج المخابئ وفي الحقول وعلى طول الطرق.قالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن إن واشنطن ليس لها خطط لإرسال قوات إلى إسرائيل أو قطاع غزة. headtopics.com

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رياض المالكي: إسرائيل تسلح المستوطنين وتدربهم على قتل الفلسطينيينقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن إسرائيل تسلح المستوطنين، وتدربهم على قتل الفلسطينيين. اقرأ أكثر ⮕

وزير الجيش الإسرائيلي السابق: مستعد لإعطاء حماس كل ما تريده مقابل استعادة أسراناقال وزير الجيش الإسرائيلي السابق شاؤول موفاز، إنه يتوجب على إسرائيل قبول فكرة الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين مقابل استعادة جميع الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

واشنطن تدعو إسرائيل إلى «التمييز» بين عناصر «حماس» والمدنيين الفلسطينيينحثّت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، إسرائيل على «التمييز» في عملياتها العسكرية بين حركة «حماس» والمدنيين الفلسطينيين. اقرأ أكثر ⮕

لافروف: إعلان إسرائيل أنها ستزيل 'حماس' يعني القضاء على قطاع غزة بسكانه المدنيينحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن الخطط التي أعلنتها إسرائيل لإزالة 'حماس' من قطاع غزة، لا يمكن تحقيقها إلا بالقضاء التام على القطاع بمعظم سكانه من المدنيين. اقرأ أكثر ⮕

السعودية تدين العمليات البرية الإسرائيلية في غزةأدنت السعودية العمليات البرية التي تقوم بها إسرائيل في غزة لما في ذلك من تهديد لحياة المدنيين الفلسطينيين وتعريضهم لمزيد من الأخطار والأوضاع غير الإنسانية. اقرأ أكثر ⮕

الخارجية السعودية: المملكة تدين وتشجب أي عمليات برية تقوم بها إسرائيلأعربت الخارجية السعودية عن إدانة وشجب المملكة لأي عمليات برية تقوم بها إسرائيل لما في ذلك من تهديد لحياة المدنيين الفلسطينيين، وتعريضهم لمزيد من الأخطار والأوضاع غير الإنسانية. اقرأ أكثر ⮕