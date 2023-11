وزير الدفاع الأمريكي يشدد على أهمية التعاون الدفاعي مع السعودية

جاء ذلك خلال لقائه مع نظيره السعودي خالد بن سلمان في العاصمة الأمريكية واشنطن، الخميس، بحسب بيان لوزارة الدفاع"البنتاغون".وشكر الوزير الأمريكي الرياض على دورها الإقليمي، مشيرا إلى أن واشنطن ستواصل العمل معها بشأن التهديدات في المنطقة.

وأعرب عن التزام الولايات المتحدة بحماية المدنيين ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 27 يوما خلفت آلاف القتلى. واتفق الوزيران على العمل معاً لمنع تصعيد التوتر في المنطقة الذي قد ينجم عن حرب إسرائيل على غزة، التي دمرت خلالها أحياء سكنية كاملة على رؤوس ساكنيها، وفق مصادر محلية.

