وزير الدفاع ونظيره الأمريكي يعقدان جلسة مباحثات رسمية

كما بحث وزير الدفاع ووزير الدفاع الأمريكي آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها، وفق رؤية البلدين المشتركة، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك..

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: SABQORG »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AL_JAZIRAH: وزير الدفاع الأمريكي يستقبل سمو وزير الدفاع ويعقدان جلسة مباحثات رسميةصحيفة الجزيرة: بكل الألوان .. لكل الأطياف

مصدر: al_jazirah | اقرأ أكثر ⮕

ALWATANSA: وزير الدفاع ونظيره الأمريكي يستعرضان الشراكات الاستراتيجية الدفاعية بين البلدينالتقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان نظيره الأمريكي لويد أوستن. وقال وزير الدفاع عبر حسابه في منصة 'إكس' اليوم الأربعاء: 'التقيت وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن. استعرضنا علاقاتنا...

مصدر: AlwatanSA | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: خالد بن سلمان يستعرض مع نظيره الأمريكي الشراكات الدفاعية بين البلدين | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبارخالد بن سلمان يستعرض مع نظيره الأمريكي الشراكات الدفاعية بين البلدين التقى وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، اليوم الأربعاء، وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: وزير الدفاع الأمريكي: روسيا ستنجح في أوكرانيا إذا أوقفنا دعمهاوزير الدفاع الأمريكي: روسيا ستنجح في أوكرانيا إذا أوقفنا دعمها

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: وزير الدفاع يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع نظيره الأمريكيالتقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: بلينكن يدعم «هدنة إنسانية» في غزةشدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في جلسة استماع في مجلس الشيوخ، مع وزير الدفاع لويد أوستن، على ضرورة السماح بدخول الغذاء والمياه والدواء إلى غزة.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕