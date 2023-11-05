وزير الخارجية المصري: لدينا خطوط اتصالات قائمة مع حماس

خلال مقابلة أجراها مع شبكة CNN قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري إن "لدى بلاده خطوط اتصالات قائمة منذ زمن طويل مع حركة حماس، والتي استلزمها الاتفاق بين مصر وإسرائيل للحفاظ على الحوار ولعب دور في خلق الهدوء والسلام عند اندلاع العنف" مضيفًا أن مصر حافظت على تلك الاتصالات حتى تتمكن من التدخل والتوصل إلى اتفاقات بين حماس وإسرائيل بشأن الوصول الى نقطة تهدئة" لا سيما في حروب عامي 2014 و2018.

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RTARABIC: ميثاق الأمم المتحدة بين البرادعي وبلينكن وحق إسرائيل في الدفاع عن النفسعلق نائب الرئيس المصري الأسبق محمد البرادعي، على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حماس بأنه يتنافى مع حق الدفاع عن النفس طبقا للميثاق الأممي.

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RTARABIC: شكري يتوجه إلى الأردن للمشاركة في اجتماع وزاري عربي حول غزة ولقاء بلينكنقالت مراسلة RT في مصر يوم الجمعة إن وزير الخارجية المصري سامح شكري، سيتوجه إلى الأردن يوم السبت للمشاركة في اجتماع وزاري عربي حول الوضع في قطاع غزة ولقاء وزير الخارجية الأمريكي.

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RTARABIC: الخارجية الروسية: لا معلومات لدينا حول صحة الروس الذين تحتجزهم 'حماس'أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن موسكو ليس لديها حاليا أي معلومات حول الوضع الصحي للمواطنين الروس الذين تحتجزهم حركة 'حماس' كرهائن في قطاع غزة.

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ALMOWATENNET: وزير النقل يستعرض علاقات التعاون مع نظيره المصري | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةوزير النقل يستعرض علاقات التعاون مع نظيره المصري التقى وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم في القاهرة بوزير النقل المصري كامل

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ALARABİYA: وزير المالية يرد على خفض 'فيتش' تصنيف مصر الائتمانيأكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن الاقتصاد المصري مازال قادرًا على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية على نحو يعكس ما يتمتع به من مرونة كافية في مواجه

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AAWSAT_NEWS: بلينكن يرفض وقف النار في غزة ويؤيّد هدنة إنسانيةقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن واشنطن ودولا عربية تعتقد أنه لا يمكن استمرار الوضع القائم في قطاع غزة الذي تديره حركة «حماس».

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