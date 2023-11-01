وزير الدفاع يبحث مع نظيره الأمريكي العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة

بعد ذلك عقد الأمير خالد بن سلمان ووزير الدفاع الأمريكي جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، والتأكيد على الشراكة الإستراتيجية بينهما في المجال العسكري والدفاعي، وسُبل تعزيزها وتطويرها، ودور البلدين الريادي إقليمياً ودولياً في تحقيق السلم والأمن الدوليين.
كما بحث الأمير خالد بن سلمان ووزير الدفاع الأمريكي آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها، وفق رؤية البلدين المشتركة، إضافة إلى مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، والملحق العسكري في سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن وأوتاوا العميد الطيران الركن سلمان بن عوض الحربي.
كما حضره من الجانب الأمريكي رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الأول تشارلز براون، وكبير المساعدين العسكريين لوزير الدفاع الفريق رونالد كلارك، ومساعد وزير الدفاع الخاص للسياسات براين سيغرافيس، ومديرة مكتب وزير الدفاع كيلي ماغسامين، والملحق العسكري بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة العميد ريتشارد كويرك.
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