وزير خارجية الأردن: إسرائيل شنت للتو حربا برية على غزة

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الجمعة، إن إسرائيل"شنت للتو حرباً برية على غزة، وستكون النتيجة كارثة إنسانية".

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة"إكس"، في أعقاب القصف الإسرائيلي المُكثف على قطاع غزة، وانقطاع كامل الاتصالات والإنترنت. وقال الصفدي إن إسرائيل"شنت للتو حربا برية على غزة، وستكون النتيجة كارثة إنسانية ذات أبعاد أسطورية لسنوات قادمة".

وأضاف أن"التصويت ضد القرار العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعني الموافقة على هذه الحرب التي لا معنى لها، وهذا القتل الذي لا معنى له".وفي وقت سابق الجمعة، قررت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، البت في مشروع القرار الخاص بالعدوان الإسرائيلي على غزة الساعة العاشرة مساء اليوم، على أن تستمر المناقشة بعد ذلك، كما هو مقرر، بعد التصويت. headtopics.com

وجاء قرار الجمعية العامة بناء على اقتراح من الأردن الذي قدم مشروع القرار، مدعوما من 42 دولة أخرى، وفق وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.وفي وقت سابق مساء الجمعة، قالت شركة الاتصالات الفلسطينية وجوال (خاصة)، إن خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة تعرضت لانقطاع كامل، مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف على خطوط التغذية والأبراج والشبكات.

بدورها، ذكرت قناة"12" العبرية الخاصة، أن"قصفا مدفعيا عنيفا ينفذه الجيش الإسرائيلي على شمال قطاع غزة"، مُشيرة إلى أن"السماء حمراء في بيت لاهيا وبيت حانون (شمال)"، في إشارة إلى قوة القصف. فيما اعتبرت حركة"حماس" في تصريح صحفي أن قطع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، وتصعيد القصف برا وبحرا وجوا،"ينذر بنية الاحتلال ارتكاب المجازر بعيدا عن أعين الصحافة والعالم". headtopics.com

وتنفذ إسرائيل منذ 3 أسابيع عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم"السيوف الحديدية" دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت 7326 شهيدا، منهم 3038 طفلا، و1726 سيدة، و414 مسناً، إضافة إلى إصابة 18967 مواطناً بجراح مختلفة.

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