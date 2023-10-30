وزير الأمن الإيراني: إسرائيل فقدت الأمل بالانتصار

وأضاف:"الصهاينة فقدوا الأمل بالانتصار في حربهم على غزة نهائيا وباعتراف قادة الكيان الصهيوني والولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن "إسرائيل غير قادرة إطلاقا على العودة إلى ماقبل عملية طوفان الأقصى.

ذكرت قناة i24NEWS الإخبارية الإسرائيلية، أن القاهرة حذرت تل أبيب من القيام بأي عملية عسكرية في المنطقة العازلة على ممر فيلادلفيا بين مصر وقطاع غزة.نشر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف صورة قارن فيها بين المظاهرات الداعمة لفلسطين وغزة وتلك التي خرجت دعما لأوكرانيا، وكتب:"شاهدوا الفرق".

تشهد حدود لبنان الجنوبية مساء اليوم الأحد تطورات خطيرة حيث تم إطلاق صواريخ من لبنان تسببت في حرائق بمستوطنة كريات شمونة، فيما دوت صافرات الإنذار بعدد من مستوطنات شمال إسرائيل.أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين يتلقى تقارير دورية حول الوضع في جمهورية داغستان من إدارة الأمن الفدرالي الروسي، ورئيس الجمهورية شخصيا. headtopics.com

أوضحت الحكومة المصرية سبب زيادة فترة انقطاع الكهرباء في البلاد، عقب أن أصبحت تزيد عن الساعة فى بعض المناطق، وسط تساؤلات لدى بعض المواطنين.أفادت"أ ف ب" نقلا عن شهود عيان بأن دبابات إسرائيلية دخلت اليوم الاثنين حيا على أطراف مدينة غزة، وقطعت الطريق الرئيسي بين شمال القطاع وجنوبه.أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صافرات الانذار دوت في الجليل الأعلى بعد إطلاق رشقة صواريخ من طراز كاتيوشا، فيما اندلعت حرائق في كريات شمونة بعد تجدد استهداف شمال إسرائيل.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 8 صواريخ Storm Shadow بريطانية مجنحة أطلقتها قوات كييف على أهداف في شبه جزيرة القرم الروسية.بالصور.. استعدادات القوات الإسرائيلية لهجوم بري واسع على قطاع غزة

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إسرائيل تطالب الدول بوقف تمويل الأمم المتحدةانتقد سفير إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد إردان، المنظمة الأممية معتبرا أنها فقدت شرعيتها وطالب كل 'دولة محترمة' وقف تمويل المنظمة حتى يتوقف 'العداء للسامية والتحيز ضد إسرائيل'. اقرأ أكثر ⮕

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني لمناقشة تطورات غزةوزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيراني اقرأ أكثر ⮕

رئيسي يرفض اتهام إيران بالتورط في هجمات حماسرفض الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، الاتهامات حول تورط إيران في هجمات حماس على إسرائيل. اقرأ أكثر ⮕

المقداد: إسرائيل ارتكبت كل الجرائم التي ارتكبتها الفاشية في الحرب العالمية الثانيةأكد وزير خارجية سوريا فيصل المقداد أن إسرائيل ارتكبت كل الجرائم التي ارتكبتها الفاشية في الحرب العالمية الثانية، وأن الوقت لن يطول أمام من دعموا إسرائيل عبر تقديمهم 'وعد بلفور'. اقرأ أكثر ⮕

وزيرا خارجية السعودية وإيران يبحثان تطورات الأوضاع في غزة ومحيطهاتلقّى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. اقرأ أكثر ⮕

الرئيس الإيراني: إسرائيل تجاوزت 'الخطوط الحمراء' في غزة مما قد يجبر الجميع على التحركقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الأحد، إن إسرائيل 'تجاوزت الخطوط الحمراء' في غزة، وهو ما 'قد يجبر الجميع على التحرك'، في إشارة إلى هجماتها على قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕