وزير ماليزي يحذر 'تيك توك' و'فيسبوك' بسبب حجب المحتوى الفلسطيني

وقال فهمي إن العديد من الأحزاب حثت الحكومة على اتخاذ إجراء صارم مع منصات للتواصل الاجتماعي بعد ما تردد عن أنها تقييد المحتوى المؤيد للفلسطينيين.وقال فهمي إن الماليزيين لديهم الحق في حرية التعبير بشأن القضية الفلسطينية مضيفا أن هذا الحق لن ينتزع منهم.

وكان الوزير قال إن تطبيق تيك توك، لم يلتزم بشكل كامل بقوانين ماليزيا ولم يفعل ما يكفي للحد من محتوى مضلل ومشوه للسمعة. وقالت الشركة في الرد إنها ستتخذ إجراءات فاعلة لمعالجة الأمور التي طرحت.سياسة

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