وزير الدفاع الروسي: «الناتو» يروّج لسباق تسلّح

واتهم شويغو دول «الناتو» بأنها تروج لسباق تسلح في المنطقة، وتزيد من وجودها العسكري، ومن وتيرة وحجم التدريبات العسكرية. وأضاف أن القوات الأمريكية ستستخدم تبادل المعلومات مع طوكيو وسول بشأن إطلاق الصواريخ لردع روسيا والصين. واعتبر وزير الدفاع الروسي أن تحرك بلاده لإلغاء تصديقها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لا يعني نهاية الاتفاقية، مؤكدا أن موسكو لم تخفض عتبة استخدام الأسلحة النووية.

واعتبر أن الظروف غير مهيأة بعد لإجراء مثل هذه المحادثات، إذ إنه من المهم ضمان علاقات متساوية بين جميع القوى النووية والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الذين يتحملون مسؤولية خاصة في الحفاظ على السلام والاستقرار العالميين.

وأفصح شويغو أن القوات الأوكرانية خسرت أكثر من 90 ألف جندي بين قتيل وجريح، وفقدت نحو 600 دبابة و1900 مركبة مدرعة من مختلف الفئات، معتبرا أن أوكرانيا فشلت في تحقيق أي نجاحات كبيرة من الناحية التكتيكية بساحة المعركة. headtopics.com

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