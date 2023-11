وزيرة خارجية اليابان تزور إسرائيل والأردن

وأعلنت أن "جميع المواطنين اليابانيين العشرة وأفراد أسرهم الفلسطينيين الثمانية الراغبين في مغادرة غزة تم إجلاؤهم إلى مصر، وهم في صحة جيدة"، مضيفة: "سنبقى على اتصال مع مواطن ياباني يعيش في غزة ويرغب في البقاء هناك ولم يغادر".قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الثلاثاء إن واشنطن تدرس بدائل محتملة لمستقبل قطاع غزة إذا تم"عزل" حركة حماس، فيما عرضت"بلومبرغ" 3 خيارات في هذا الإطار.

أعلن الجيش الإسرائيلي وصول زوارق حربية إسرائيلية إلى منطقة البحر الأحمر، وذلك في أعقاب إطلاق"الحوثيين" مسيرات وصواريخ من اليمن باتجاه إسرائيل.دخلت الحرب يومها الـ26 منذ بدء عملية"طوفان الأقصى"، حيث يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه للبشر والحجر في قطاع غزة، وسط انقطاع جديد للإنترنيت والاتصالات.دعا وزير الإنتاج الحربي المصري محمد صلاح الدين مصطفى رئيس وكالة الصناعات الدفاعية التركية خلوق جورجون، للمشاركة في أكبر حدث عسكري تنظمه مصر على أراضيها.

أفادت صحيفة"تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية، أن مصر نشرت عشرات الدبابات والعربات المدرعة بالقرب من معبر رفح على الحدود مع قطاع غزة.أثار الزي التنكّري الذي ارتداه نجل رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو خلال"الهالوين" الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا هذه الخطوة لا إنسانية.اعترفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في حديث مع المخادعين الروسيين فوفان وليكسوس، بأن القوات الأوكرانية لم تحقق أي نتائج بهجومها المضاد، فيما تدّعي على العلن عكس ذلك.

أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، وجود اختلاف كبير بين الوضع في أوكرانيا بعد نحو عامين من الصراع مقارنة بالوضع في قطاع غزة في ثالث أسابيع الحرب فقط.أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية ليئور حياة عن أسف بلاده الشديد لقرار السلطات الأردنية استدعاء سفيرها في تل أبيب من أجل التشاور إذ أعلنت عمان ذلك قبل ساعات من الآن.

