وزراء خارجية عرب يجتمعون في عمان لمناقشة الأوضاع في فلسطين

ة الأميركي، اليوم، في العاصمة الأردنية عمّان. وقال عبر تغريدة على صفحته على موقع أكس (تويتر سابقاً) اليوم، إنه سيكون هناك موقف عربي موحد لا يقبل الاهتزاز ولا المواربة، سيتم نقله إلى وزير خارجية أميركا، يتمثل في"ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية"، و"أولوية دخول المساعدات"، و"عدم التهجير"، و"إنهاء الاحتلال"، و"إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة". وزراء خارجية 🇪🇬 🇯🇴 🇸🇦 🇦🇪 🇶🇦 🇵🇸 يجتمعون فى عَمّان اليوم….

موقف عربى موحد لا يقبل الاهتزاز ولا المواربة سيتم نقله إلى وزير خارجية 🇺🇸…ضرورة الوقف الفورى للاعتداءات الإسرائيلية/ أولوية دخول المساعدات/ لا للتهجير/ إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو الحلعبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، عن شعوره بـ"الرعب" وعن فزعه جراء الهجوم على قافلة سيارات...وكان أبو زيد قد أكد أن الاجتماع الذي سيشارك فيه وزراء خارجية كل من مصر والسعودية والإمارات والأردن وقطر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، سيهدف إلى تنسيق الجهود من أجل وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة، و"وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني"، والعمل على تأمين التدفق الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى القطاع. وكشف المتحدث باسم الخارجية أن الاجتماع العربي سوف يعقبه لقاء للوزراء العرب مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن، يستهدف نقل الموقف العربي بشكل متكامل وموحد، متمثلاً في أولوية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتعامل مع الوضع الإنساني المتدهور، ثم البدء في معالجة الأسباب الجذرية للأزمة

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