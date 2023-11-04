وزراء خارجية الدول العربية يعقدون اجتماعًا لوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة ولبنان

لوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة وجنوب لبنان، بحسب ما نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.من جهته، شدد بلينكن على أنه يبذل جهده لوقف العمليات العسكرية لغايات إنسانية مع بدء البحث في معالجة ملف الأسرى

. وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية قال إن وزير الخارجية أيمن الصفدي ووزراء خارجية السعودية والإمارات وقطر ومصر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، سيعقدون اليوم اجتماعاً تنسيقياً في سياق جهودهم الرامية إلى التوصل لوقف الحرب على غزة وما تسبّبه من كارثة إنسانية، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.ويعقد الوزراء بعد ذلك اجتماعاً مشتركاً مع بلينكن، يؤكدون خلاله الموقف العربي الداعي لوقف فوري لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل للقطاع، ويبحثون مع بلينكن كل تداعيات وسبل إنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة برمتها. وكان بلينكن قد قال أمس الجمعة، إنه حث إسرائيل على وقف هجومها العسكري مؤقتاً على غزة للسماح بدخول المساعدات للقطاع لكنه واجه معارضة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي رفض أي وقف من هذا النوع ما لم تطلق حماس سراح الأسرى. ودعا بلينكن إلى هدنة إنسانية، قائلاً إنها ستسمح بدخول المساعدات إلى غزة وتعزز جهود إطلاق سراح الأسرى بينما تمكن إسرائيل من تحقيق هدفها المتمثل في هزيمة حماس. وقال بلينكن إنه ناقش مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومة الحرب الإسرائيلية كيفية تطبيق فترات الهدنة تلك ومدتها وأماكن تطبيقها والتفاهمات. وقال إن واشنطن تدرك أن هذا سيستغرق وقتاً ويتطلب تنسيقاً من الشركاء الدوليين.أمطار السعودية.. انتشال جثة طفل في مجرى سيل وإنقاذ شخص آخ

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AAWSAT_NEWS: باريس تمتنع عن إدانة استهداف إسرائيل للمدنيين في غزةقراءة في الأسباب التي تجعل باريس فاترة في الرد على الهجمات الإسرائيلية على المدنيين.

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AAWSAT_NEWS: ارتفاع عدد القتلى في غزة إلى أكثر من 9 آلافقال متحدث باسم وزارة الصحة في غزة اليوم (الخميس) إن عدد قتلى الهجمات الإسرائيلية على القطاع ارتفع إلى 9 آلاف و61.

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