وزارة المالية تصدر تقريرها الربعي الثالث لأداء الميزانية للعام 2023 /عاجل

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ALYAUM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALYAUM: «عناية» تتحول للربحية بـ 10.9 مليون ريال في الربع الثالث من 2023«عناية» تتحول للربحية بـ 10.9 مليون ريال في الربع الثالث من 2023

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: أرباح «المطاحن الأولى» تنخفض إلى 54 مليون ريال في الربع الثالث من 2023أرباح «المطاحن الأولى» تنخفض إلى 54 مليون ريال في الربع الثالث من 2023

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: «دور للضيافة» تتحول للربحية في الربع الثالث من 2023«دور للضيافة» تتحول للربحية في الربع الثالث من 2023

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

AA_ARABIC: البنوك المركزية عالميا تسجل ثالث أقوى مشتريات ذهب ربع سنويةمسجلة صافي مشتريات بواقع 337 طنا في الربع الثالث 2023 - Anadolu Ajansı

مصدر: aa_arabic | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: أرباح «وفرة» تقفز 67.7% إلى 5 ملايين ريال في الربع الثالث من 2023أرباح «وفرة» تقفز 67.7% إلى 5 ملايين ريال في الربع الثالث من 2023

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: انخفاض أرباح «مرافق» إلى 188 مليون ريال في الربع الثالث من 2023انخفاض أرباح «مرافق» إلى 188 مليون ريال في الربع الثالث من 2023

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕