وزارة الثقافة تُدشّن المتحف السعودي للفن المعاصر في جاكس بـ'الدرعية'

وتُعد استضافة وزارة الثقافة للنسخة الحالية من 'بينالسور' الثالثة؛ بعد أن كانت المملكة أوّل دولة في منطقة الشرق الأوسط تستضيف المعرض خلال عام 2019 بالمتحف الوطني في الرياض، وفي عام 2021 بحي جاكس في الدرعية، وقصر خزام في جدة بمشاركة 5 فنانين سعوديين؛ لتعكس استضافة المتحف السعودي للفن المعاصر في جاكس لمعرض 'بينالسور' التزامه بتقديم أفضل الممارسات الفنية المعاصرة، وإثراء المشهد الفني والثقافي على أرض المملكة، كما تعكس حرص وزارة الثقافة على تعزيز التبادل الثقافي الدولي بوصفهِ أحد...

