وزارة الدفاع الصينية تعرب عن استعدادها للتعاون مع روسيا للرد على مختلف التحديات الأمنية

مستعدة لبذل جهود مشتركة مع روسيا للرد بفعالية على مختلف التهديدات والتحديات الأمنية، فضلا على الحفاظ بشكل مشترك على التوازن والاستقرار الاستراتيجي العالمي".

تراجع رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك اليوم عن تصريحه بأن شركة"ستارلينك" ستقدم خدمات الإنترنت الفضائي لمنظمات الإغاثة الدولية في قطاع غزة.نشر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف صورة قارن فيها بين المظاهرات الداعمة لفلسطين وغزة وتلك التي خرجت دعما لأوكرانيا، وكتب:"شاهدوا الفرق".

صرحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة، أنها اتخذت قرار بعدم إخلاء مستشفى القدس وسط غزة، بعد تهديدات الجيش الإسرائيلي بقصفه والغارات المستمرة بجوار المستشفى.أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأحد"رصد عدد من الصواريخ أطلقت من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الإسرائيلية وسقطت في منطقة مفتوحة"، لافتا إلى أنه رد على مصادر إطلاق الصواريخ. headtopics.com

قال مدير الإعلام العسكري في الجيش الأردني، مصطفى الحياري، إن المملكة طلبت من الولايات المتحدة تزويدها بمنظومة لمقاومة الطائرات المسيرة، كما طلبت صواريخ باتريوت.قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال تجمع لدعم فلسطين في اسطنبول، متوجها بكلامه للدول الغربية، إن الغرب إذا كان يريد إشعال حرب جديدة في الشرق الأوسط فعليه أن لا ينسى عزيمتنا.مصر.. الحكومة تنفي ظهور موجات وبائية جديدة خلال الفترة المقبلة

تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.أفادت وسائل إعلام عبرية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على خلفية التصعيد العسكري والعملية البرية في قطاع غزة.أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد أن القوات الإسرائيلية وسعت منذ مساء السبت نطاق عملياتها العسكرية البرية في قطاع غزة. headtopics.com

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الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 620 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 36 مسيّرة ومقاتلتينأعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 620 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 36 مسيرة ومقاتلتي 'سو-25' و'ميغ-29' على مختلف المحاور. اقرأ أكثر ⮕

روسيا تسقط 36 طـائرة أوكرانية بـدون طـيارفي الصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا، خاصة على شبة جزيرة القرم، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت أكثر من 30 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق البحر الأسود وشبه... اقرأ أكثر ⮕

وزير الدفاع الروسي يصل إلى بكين في زيارة عمل للمشاركة في منتدي شيانغشان العسكريأفادت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وصل إلى العاصمة الصينية بكين اليوم الاثنين في زيارة عمل يشارك خلالها في 'منتدى شيانغشان العاشر' العسكري في بكين. اقرأ أكثر ⮕

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرمأعلنت وزارة الدفاع الروسية، إحباط هجوم أوكراني استهدف أراضي روسيا وتم إسقاط 36 طائرة مسيرة فوق البحر الأسود والجزء الشمالي الغربي من شبه جزيرة القرم. اقرأ أكثر ⮕

إسرائيل: الحرب مع «حماس» دخلت مرحلة جديدةأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أن الحرب مع «حماس» في غزة «دخلت مرحلة جديدة»، بعد ليلة من القصف الكثيف للقطاع المحاصر والاشتباكات على الأرض مع مقاتلي الحركة. اقرأ أكثر ⮕

الصين: الطريق إلى قمة شي - بايدن لن تكون سلسةنقلت وزارة الخارجية الصينية عن الوزير وانغ يي قوله اليوم (الأحد) إن «الطريق إلى قمة سان فرنسيسكو لن تكون سلسة». اقرأ أكثر ⮕