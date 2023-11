وزارة الصحة بغزة: توقف المولد الرئيسي في المستشفى الإندونيسي ونحذر من كارثة

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن"السعودية أكدت لواشنطن استمرار اهتمامها بالتوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد انتهاء الحرب في غزة".حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن من أن العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية قد ينقلب ضد إسرائيل إن لم تتم السيطرة عليه.هاجم معهد دراسات وأبحاث الأمن القومي الإسرائيلي"INSS" بشدة شيخ الأزهر الشريف في مصر واتهامه بأنه يقف بجانب الحركات المتشددة في المنطقة وذلك بعد عدد من البيانات التي أصدرها.

تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.علقت الخبيرة المتخصصة فى تحليل الخطاب الإعلامي الصهيوني، رانيا فوزي، على هجوم معهد دراسات وأبحاث الأمن القومي الإسرائيلي"INSS" بشدة على شيخ الأزهر.كيف أنقذت الكتيبة 101 مصر من مخطط كبير في سيناء؟

وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مواطنيه بأن الحرب ستستمر حتى"تحقيق النصر"، مشيرا إلى أن"الحرب طويلة لدينا فيها إنجازات مهمة، ولكن لدينا خسائر مؤلمة أيضا".نشر الجيش الإسرائيل صورا لتوغل قواته في قطاع غزة وعملياته البرية هناك.أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، وجود اختلاف كبير بين الوضع في أوكرانيا بعد نحو عامين من الصراع مقارنة بالوضع في قطاع غزة في ثالث أسابيع الحرب فقط.

تحت عنوان"أعطوا غزة للسعوديين"، عرض تقرير للقناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلي، فكرة للحكومة الإسرائيلية تقضي بأن تدعو السعودية لإدارة قطاع غزة بعد رفض مصر لهذا المقترح.قال وكيل جهاز المخابرات العامة المصري الأسبق ومسؤول غرفة العمليات خلال حرب أكتوبر اللواء محمد رشاد، إن المخابرات الإسرائيلية تواجه فشلا غير مسبوق في تاريخها.قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، إن القوات الإسرائيلية تحقق إنجازات كبيرة خلال العملية البرية، مضيفا"لكننا ندفع ثمنا باهظا أيضا".

RTARABIC: صحة غزة تحذر من وفاة مرضى وجرحى: خلال ساعات سيتوقف المولد الرئيسي في مجمع الشفاء والإندونيسيحذرت وزارة الصحة في غزة مساء يوم الثلاثاء من توقف المولدات الكهربائية الرئيسية في كل من مجمع الشفاء الطبي ومستشفى الإندونيسي خلال ساعات.

RTARABIC: أنجلينا جولي حول مقتل وجرح المئات في قصف إسرائيل لمخيم جباليا: غزة تتحول بسرعة إلى مقبرة جماعيةعلقت النجمة العالمية أنجلينا جولي يوم الأربعاء على القصف الإسرائيلي الذي شهده مخيم جباليا بغزة وأسفر عن أكثر 'من 400 شهيد وجريح'، وفق الإحصائية التي أعلنتها وزارة الصحة في القطاع.

RTARABIC: المستشفى الإندونيسي: الجيش الإسرائيلي استخدم أسلحة تسببت بحروق بنسبة 80% في أجسام ضحايا مخيم جبالياقال مدير المستشفى الأندونيسي إن أغلب الجثامين والجرحى في مجزرة مخيم جباليا اليوم، مصابون بجروح تدل على استخدام أنواع جديدة ومختلفة من الأسلحة.

RTARABIC: اللحظات الأولى من مكان قصف الطيران الإسرائيلي منطقة الترنس في مخيم جباليا (فيديو)نشرت وزارة الداخلية الفلسطينية بغزة، مقطع فيديو مصور يظهر اللحظات الأولى من مكان القصف الإسرائيلي الذي استهدف منطقة الترنس في مخيم جباليا، الذي خلف أكثر من 400 قتيل وجريح.

DW_ARABIC: منظمة الصحة تحذر من 'كارثة وشيكة في الصحة العامة' في قطاع غزةحذرت منظمة الصحة العالمية من أن قطاع غزة يواجه 'كارثة وشيكة في الصحة العامة' وسط الاكتظاظ والنزوح الجماعي والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي. ويونيسف تحذر من خطر ارتفاع الوفيات بين الرضع.

