وزارة الطاقة تعلن عن 55 وظيفة شاغرة بمختلف المناطق

أعلنت وزارة الطاقة عن طرح (55) وظيفة شاغرة للرجال والنساء حملة (الدبلوم، البكالوريوس) فأعلى (تشمل 14 وظيفة لا تتطلب الخبرة) في مختلف المناطق (الرياض، جدة، المدينة المنورة، الشرقية، الطائف، الدوادمي، تبوك، جازان، أبها، بريدة، سكاكا، ينبع، عرعر) على النحو التالي:أعلنت وزارة الطاقة عن طرح (55) وظيفة شاغرة للرجال والنساء حملة (الدبلوم، البكالوريوس) فأعلى (تشمل 14 وظيفة لا تتطلب الخبرة) في مختلف المناطق (الرياض، جدة، المدينة المنورة، الشرقية، الطائف، الدوادمي، تبوك، جازان، أبها، بريدة، سكاكا، ينبع،...

أعلنت وزارة الطاقة عن طرح (55) وظيفة شاغرة للرجال والنساء حملة (الدبلوم، البكالوريوس) فأعلى (تشمل 14 وظيفة لا تتطلب الخبرة) في مختلف المناطق (الرياض، جدة، المدينة المنورة، الشرقية، الطائف، الدوادمي، تبوك، جازان، أبها، بريدة، سكاكا، ينبع، عرعر) على النحو التالي:أعلنت وزارة الطاقة عن طرح (55) وظيفة شاغرة للرجال والنساء حملة (الدبلوم، البكالوريوس) فأعلى (تشمل 14 وظيفة لا تتطلب الخبرة) في مختلف المناطق (الرياض، جدة، المدينة المنورة، الشرقية، الطائف، الدوادمي، تبوك، جازان، أبها، بريدة، سكاكا، ينبع، عرعر) على النحو التالي:

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وزارة الاقتصاد والتخطيط تعلن الفائزين في «تحدي الابتكار لتعزيز الزراعة الذكية مناخياً»وزارة الاقتصاد والتخطيط تعلن الفائزين في «تحدي الابتكار لتعزيز الزراعة الذكية مناخياً» اقرأ أكثر ⮕

وظائف شاغرة بفروع الهيئة العامة للموانئ | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةوظائف شاغرة بفروع الهيئة العامة للموانئ أعلنت الهيئة العامة للموانئ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة اقرأ أكثر ⮕

وظائف شاغرة بمحطة بوابة البحر الأحمر | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةوظائف شاغرة بمحطة بوابة البحر الأحمر أعلنت شركة محطة بوابة البحر الأحمر، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات اقرأ أكثر ⮕

وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةوظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات اقرأ أكثر ⮕

وظائف شاغرة في صندوق التنمية الصناعية | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةوظائف شاغرة في صندوق التنمية الصناعية أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي “الصندوق الصناعي”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة اقرأ أكثر ⮕

وزارة الاقتصاد تعلن عن الفائزين في 'تحدي الابتكار لتعزيز الزراعة الذكية مناخيًا'صحيفة الجزيرة: بكل الألوان .. لكل الأطياف اقرأ أكثر ⮕