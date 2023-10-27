وانغ في واشنطن لـ«تقليل سوء التفاهم»

وأكد بايدن، خلال لقاء جمعه بوزير الخارجية الصيني وانغ يي، على ضرورة التزام البلدين بإدارة علاقتهما «بشكل مسؤول، وأن يبقيا قنوات التواصل مفتوحة»، وفق بيان للبيت الأبيض.

وأضاف، متحدّثاً بجوار نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، أن البلدين يتشاركان في مصالح مهمة وتحديات يحتاجان لحلها معاً. وتابع: «لذلك، فإن الصين والولايات المتحدة تحتاجان إلى الحوار. لا يتعين علينا فقط أن نستأنف الحوار، بل يجب أن يكون حواراً متعمقاً وشاملاً». وأشار إلى أن الحوار سيساهم في تقليل مساحات سوء الفهم، ويساعد على دفع العلاقات للاستقرار، «وإعادتها لمسار التنمية السليمة والمستقرة والمستدامة».

وقبيل اجتماع مغلق مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن في واشنطن العاصمة، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن «الصين والولايات المتحدة تحتاجان إلى الحوار»، مضيفاً أنه «لا يتعين علينا فقط أن نستأنف الحوار بل يجب أن يكون حواراً متعمقاً وشاملاً». وأشار إلى أن الحوار المنشود سيسهم في تقليل مساحات سوء الفهم ويساعد على دفع العلاقات، و«إعادتها لمسار التنمية السليمة والمستقرة والمستدامة». وردّ بلينكن: «أتفق مع ما قاله وزير الخارجية». headtopics.com

وفي بيان بعد اجتماع بلينكن ووانغ، أفادت وزارة الخارجية الأميركية بأن المسؤولَين عرضا «مجالات الاختلاف» و«مجالات التعاون»، علماً بأن بلينكن أكّد أن «الولايات المتحدة ستواصل الدفاع عن مصالحنا وقيمنا ومصالح حلفائنا وشركائنا». وقال بايدن، الأربعاء الماضي، إلى جانب رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي الذي يزور بكين قريباً: «سنخوض منافسة مع الصين بكل الطرق الممكنة مع احترام القواعد الدولية السياسية والاقتصادية وغيرها، لكنني لا أسعى إلى النزاع».

صورة من الأرشيف لاجتماع الرئيسين الأميركي جو بايدن والصيني شي جينبينغ على هامش قمة مجموعة العشرين للدول الغنية في جزيرة بالي الإندونيسية (أ.ف.ب)

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