والد الدكتور غالب المشيخي إلى رحمة الله

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القصف الإسرائيلي يتوسّع إلى العمق اللبنانيتوسّع القصف الإسرائيلي إلى داخل الأراضي اللبنانية، ووصل إلى بلدة دير ميماس القريبة من مدينة مرجعيون، بموازاة اشتباكات بالرصاص بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي. اقرأ أكثر ⮕

خطيب المسجد الحرام: الشدائد والكُرب والمكاره مصحوبة بهبات الله وألطافهاستهل خطيب وإمام المسجد الحرام الشيخ الدكتور بندر بن عبد العزيز بليلة خطبته بحمد الله والثناء عليه، قائلا له المحامد كلها حمدًا كما يرضيه لا يفنى على الأزمان. اقرأ أكثر ⮕

«حزب الله» يقابل الدعوات لتحييد لبنان بمواصلة عملياتهوسّعت القوى المعارِضة لـ«حزب الله» تحركاتها الدبلوماسية لقطع الطريق على احتمال تمدد الحرب إلى الداخل اللبناني. اقرأ أكثر ⮕

«حزب الله» يعلن مقتل اثنين من عناصره في جنوب لبنانأعلن «حزب الله» في بيانين منفصلين اليوم (الخميس) مقتل اثنين من عناصره في جنوب لبنان ليرتفع العدد الإجمالي لقتلى الحزب إلى 46. اقرأ أكثر ⮕

صوتها في معبر رفح هز العالم.. الناشطة المصرية تضرب ثانيةخلال الأيام الماضية شغلت الفتاة المصرية رحمة زين العالم أجمع بعدما وقفت صادحة دفاعاً عن غزة بوجه مراسلة 'سي إن إن' الشهيرة كلاريسا وورد، عند الجانب المصري اقرأ أكثر ⮕

بعد لقاء حزب الله وحماس.. خوف في لبنان من معمعة الحربأثار لقاء زعيم حزب الله، حسن نصر الله بالأمين ‏العام لحركة الجهاد في فلسطين زياد نخالة ونائب ‏رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، أمس الأربعاء ال اقرأ أكثر ⮕